Las primeras carreras hacia el ascenso Momento de los primeros ejercicios de la Segoviana en La Albuera. / Antonio Tanarro La Segoviana realiza su primer entrenamiento de la pretemporada en La Albuera con un nuevo proyecto que tiene un claro objetivo FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 23 julio 2018, 22:19

El lunes 23 de julio estaba marcado en el calendario. Era la vuelta al trabajo del conjunto gimnástico desde aquella amarga tarde de mayo en la que se consumó el descenso a Tercera, aunque antes ya se habían visto algunos en el partido de entrenamiento frente al equipo chino del Dalian Yifang. Y fue una tarde de reencuentros, de saludos, de abrazos. Muchos han renovado; algunos ya no están, otros han llegado nuevos, y el fútbol sigue. Vuelven las risas y las ganas de fútbol al vestuario gimnástico.

La primera sesión estaba prevista a las siete de la tarde. La Albuera empieza a coger color (y calor, que se deja notar en estos días de julio) en esa primera sesión de trabajo. Los utileros se afanaban en tener todo el material preparado (que no falte agua, que el calor aprieta), mientras los jugadores iban llegando, entre saludos y abrazos, poco antes de las seis de la tarde.

26 jugadores (23 de campo y tres porteros) fueron los que acudieron a esta primera cita. Facundo, Cristian, Velasco, Rubén, Estéfanos, Adrián, Álex Barbudo, Juan, Charly, Álex Centeno, Anel, Rubén, Manu, Quino (que acudió con el brazo en cabestrillo debido a un percance que sufrió en días pasados), Jorge, Juan de la Mata, Diego, Elías, Peri, Conde, Kike, Dani Arribas, Dani Calleja, Abad, Gómez e Ivi... Faltó Agus Alonso (recuperándose de su lesión) y tampoco estuvo, al menos en el comienzo, Asier Arranz. Y es posible que también llegue algún jugador que refuerce la parcela ofensiva, precisamente teniendo en cuenta la duración de la lesión de Agus Alonso. Sería lo único; el resto de la plantilla está cerrada.

El técnico se reunió con sus jugadores, para dar la bienvenida a todos los jugadores y aunque muchos ya le conocían, aprovechó también para presentar a los integrantes del cuerpo técnico, al preparador de porteros Juan Antonio Sánchez del Estal y al preparador físico Alberto Ginés. También dirigió unas palabras a la plantilla Paulino Jiménez, vicepresidente del club, en esa misma línea argumental. Una charla para demostrar unión y confianza y después, las primeras carreras, los primeros ejercicios. Empieza una nueva etapa, un largo camino con un objetivo claro y concreto. Volver a la Segunda División B.

Para el técnico, Manu González, lo primero en la planificación de esta pretemporada «es ir poco a poco. De la mano de Alberto, que es el preparador físico que tenemos este año, la idea es ir progresivamente, de menos a más, para que cuando llegue el primer partido de Liga estemos a punto, en las mejores condiciones;no tengamos percances en forma de lesiones y sobrecarga. Esa es la idea, llegar con las pilas cargadas, con la energía a tope y con ilusión y ganas de empezar», añadió.

La pretemporada se ha planificado con la intención de estar tranquilos en esta primera semana, entrenando en La Albuera. «Aunque todos me conocen, no dejo de ser un entrenador nuevo; un segundo entrenador nuevo, un preparador físico nuevo... Nos tenemos que conocer. Tenemos que conjuntarnos, por eso en esta primera semana no hay ningún partido, nada que nos desvíe de ese objetivo de conjuntarnos. Después ya vendrá la dinámica de los amistosos», dijo el técnico.