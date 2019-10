La primera victoria interina Javi Marcos (d), Rui, Dani Arribas y Abad forman la barrera al saque de una falta. / Juan Martín La Segoviana resuelve un partido apretado frente al Palencia Cristo Atlético 24 horas después del anuncio de dimisión de su directiva LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 5 octubre 2019, 23:17

En el último partido de la Gimnástica Segoviana en La Albuera había una oferta para convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva y el proyecto ambicioso de llevarlo a Segunda División. La oferta apenas sobrevivió cuatro días a aquel triunfo ante el Santa Marta y la entidad, que había renovado su mandato sin oposición hace apenas tres meses y representaba un dique de estabilidad, se sentó por primera vez en el palco con la etiqueta de interina, pues había anunciado el viernes su dimisión en bloque al final de temporada. El mérito de la plantilla azulgrana es que, en un mar de dudas en los despachos, ha cogido el timón. La que logró ante el Cristo Atlético fue su quinta victoria seguida, un mes de buenas noticias sobre el césped.

2 Gimnástica Segoviana Christian, Adrián, Asier, Rui, Javi Marcos, Manu, Dani Arribas, Elías (Domingo, min. 59), Javi Borrego (Diego Gómez, min. 67), Dani Calleja y Dani Abad (Iván Sales, min. 75). 1 Palencia Cristo Atlético Miguel, Burgos, Obispo (Vallecillo, min. 80), Abel, Charly, Abajo, Edu (Blanco, min. 67), Charaf (Viti, min. 77), Fraile, Adri y Álvaro. 1-0 (min. 4) Dani Abad; 1-1 (min. 40) Adri; 2-1 (min. 45) Asier, de penalti.

En un arranque muy incierto del grupo, con nuevos invitados a la puja del 'play off' como el Burgos Promesas o el Salamanca B, las cosas podrían haber sido distintas para una Segoviana que perdió dos de sus tres primeros partidos. Es cierto que el calendario no ha sido hasta el momento un puerto pirenaico, pero el cuadro de Manu González se ha enganchado a los primeros puestos y llegará al duelo del domingo ante la Arandina por delante en la clasificación. La entrada en La Albuera fue aceptable para ser sábado. El objetivo, ganar un día de descanso de cara al duelo del miércoles en Bembibre.

Sin apenas tiempo para coger asiento, Javi Borrego marcó diferencias. Una de las grandes noticias de la temporada azulgrana es lo rápido que entra el salmantino en los partidos, una máquina de generar acciones decisivas cuando los rivales aún están con legañas. El marcador apenas aguantó a cero tres minutos y 55 segundos, lo que tardó el 9 en protagonizar su segunda internada por la banda izquierda. Tras asociarse con Calleja, tuvo la frescura para plantarse en línea de fondo y la visión para vestir un centro impoluto a Dani Abad. El segoviano, de dulce, ajustició desde una posición forzada en el segundo palo y marcó su quinto gol de la temporada.

El reto era de altura para el Cristo Atlético. La Segoviana no pierde en La Albuera un partido en el que se adelanta en el marcador desde que le remontara el Rápido de Bouzas en Segunda División B. El curso pasado, solo el Júpiter Leonés pudo puntuar después de verse por detrás. Respondió con gallardía el cuadro palentino en la siguiente acción. Y buscó jugar el balón por abajo y desde su zona de creación. Ocurrió que la Segoviana no soltaba el esférico y la presión cuando no lo tenía era notable. Porque Borrego y Abad son todo un incordio para cualquier zaga que quiera empezar a construir.

Sin necesidad de hacer grandes alardes, la Segoviana fue conquistando el territorio y sumando piezas a su ataque. El comodín Asier aportó desde el lateral izquierdo y a balón parado. Se marchó a tiempo en La Bañeza con problemas en el aductor y pareció recuperado. Él mismo sabe lo importante que es su concurso. Por el otro lateral sumaba Adrián, siempre dispuesto a engatillar el disparo lejano. Uno de ellos rozó la escuadra, y eso que lo desvió un defensa.

La Segoviana no acompañó su dominio posicional de ocasiones y el Cristo, cimentado en ataque con la verticalidad de Álvaro y la visión de Edu, fue ganando confianza. Se acercó al área de Christian con un par de acciones a trompicones y fabricó con mérito el empate. Lo firmó Adri, asistido en el costado izquierdo tras una ágil pared. El 11 batió desde el vértice del área chica al portero con un fuerte disparo cruzado que entró lamiendo el poste. Con el equipo local sonado, el cuadro palentino dispuso de una falta propicia en el balcón del área.

Apenas tuvo esos cinco minutos de paz el Cristo, que se vio de nuevo por detrás cuando asomaba el descanso. Arribas peleó un balón junto a la línea de fondo y trazó una acción de pillo. Giró en el momento exacto y superó con un toque largo al defensa, que le derribó dentro del área. Eso señaló el colegiado tras una caída atropellada pese a las protestas visitantes. Asier, inmisericorde, ajustició desde los 11 metros con un tiro potente adosado al lateral derecho de la red.

La Segoviana tiró de banquillo y reservó fuerzas para lo que viene. Borrego dejó el partido pasada la hora de juego y Abad le siguió poco después. La decisión es coherente con la filosofía de rotaciones y con el comodín que tiene González en el banquillo. La fortaleza azulgrana conservando marcadores se explica en parte por un guardaespaldas como Domingo. Por algo el club le considera imprescindible pese a su complicada agenda laboral.

La incertidumbre la ponía lo estrecho del marcador. La iniciativa era azulgrana, con la intensidad innegociable de Dani Arribas y la voluntad de los recambios, Diego Gómez e Iván Sales. Sin nada que perder, tuvo una ocasión preferente en una contra de Vallecillo tras un mal corte de Javi Marcos. El disparo del suplente, que acababa de salir al campo, no tuvo mordiente alguna. Pudo sentenciar el cuadro local en una contra propicia que truncó un fuera de juego polémico que desembocó en la roja directa al técnico azulgrana. En el caos, Christian se vio forzado a meter una mano de mérito para negar el empate de Álvaro. Y la Segoviana tuvo que asegurar los puntos con el portero rival merodeando su guarida.