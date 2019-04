«Tenemos que preparar el 'play off' de la próxima temporada» Julio César da instrucciones en un partido de liga. / Marta Moras El técnico de Palencia Cristo confía en poder olvidar lo ocurrido el pasado lunes y centra su atención en la próxima campaña JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Sábado, 6 abril 2019, 13:54

Julio César, técnico del Palencia Cristo Atlético quiere pasar página ya, después de su polémica ausencia en el entrenamiento del lunes. Tras una reunión con el presidente del club David Nieto parece que las aguas vuelven poco a poco a su cauce. El entrenador morado pidió disculpas y explicó los motivos de descuido. «Solemos hacer micro ciclos de acuerdo con los partidos de los sábados y domingos. Hemos hablado de las programaciones en los entrenamientos. Nosotros hacemos hincapié en eso. Desde que llegamos, las programamos. Planificamos tres tipos de entrenamientos acordes a las necesidades de cada jugador. Al no ser fútbol profesional, tenemos jugadores que trabajan y otros que estudian, y no podemos disponer de ellos el tiempo que nos gustaría. Luego están los que sí se dedican únicamente al fútbol», señaló Julio César. Además, el técnico brasileño apuntó que «tenemos un entrenamiento de esfuerzo, que denominamos de días voluntarios. Suelen ser los lunes y previos a cada partido. Lo del lunes fue un mal entendido al pasar la hoja de la programación del micro ciclo. Este lunes no estaba escrito como voluntario. La persona que recibe la planificación pensó que se trataba de un entrenamiento normal y no era así», apuntó el entrenador.

Futuro

Aunque el conjunto palentino aún tiene posibilidades matemáticas de alcanzar puestos de 'play off', Julio César, piensa sobre todo en la planificación de la próxima campaña, ya que la idea de conseguir clasificarse suena para él harto improbable. «Creo que lo que podemos hacer es terminar de la mejor manera posible y que cada uno de los jugadores acabe con la satisfacción de que han hecho un buen trabajo», recalcó el técnico, que dijo estar «a disposición de la dirección del club», si es que el presidente David Nieto cuenta con él. Para el brasileño, «la planificación de la temporada se tiene que hacer desde el principio. Nosotros hemos cogido al equipo a mitad de la temporada», señalaba.

Asimismo, recordó que «el Palencia Cristo venía atravesando serias dificultades» y volvió a recordar, «sobre todo en defensa. Nos está costando tiempo el coger las riendas de esa zona. Mi trabajo aquí es el de tratar de crear aspectos más profesionales y eso servirá de cara a la próxima temporada. Tenemos que entrar con un nuevo proyecto y poder preparar el 'play off' de la campaña que viene. Hoy ya lo tenemos casi todo hecho para poder entregar el planteamiento al director deportivo y que él pueda trabajar con eso» concluyó Julio César.