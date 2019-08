Preparados para una temporada apasionante

El primer examen, frente al Tordesillas

Tras varias semanas de pruebas en las que el nuevo entrenador de La Granja, Carlos Fonseca, ha tenido que compaginar la habitual labor física y táctica de pretemporada con un proceso de selección para conformar su plantilla, el nuevo proyecto del CD La Granja afronta esta tarde (18:30 horas) en el campo municipal de El Hospital la primera parada de su nueva aventura en Tercera División.

Recibirán los granjeños al Atlético Tordesillas, un equipo que previsiblemente merodeará por la zona tranquila de la clasificación sin el potencial para luchar por entrar en fase de ascenso por con la suficiente calidad como para no pasar agobios por la permanencia. Entrenados por el extécnico de la Gimnástica Segoviana, Santi Sedano, el equipo pucelano ha destacado durante los últimos años por ser un conjunto ordenado y con las ideas claras, que trata de realizar un juego asociativo cuando tiene la ocasión.

Será, por lo tanto, una prueba complicada para los futbolistas de Carlos Fonseca, que esperan iniciar la temporada con una victoria en su debut. Los granjeños saben que buena parte de sus opciones de permanecer un año más en Tercera División pasan por convertir El Hospital en un fortín del que sea difícil sacar puntos, circunstancia que no se produjo la campaña pasada. Por ello, intentarán que el primer triunfo ante su afición no se dilate tanto como en la 2018-2019, cuando la victoria llegó a mediados de marzo frente al Cristo Atlético.

Para intentar comenzar la temporada con buen pie Carlos Fonseca no podrá contar con hasta cinco de los nuevos fichajes que han llegado este verano al club granjeño. Caño no podrá ser de la partida debido a una lesión, mientras que Lucho, Tomás, Ramón y Dani no estarán en el terreno de juego debido a que todavía no ha llegado su transfer para ser inscritos en la Liga (en el caso de Tomás sí ha llegado el transfer pero no ha dado tiempo a formalizar la licencia). La buena noticia para Fonseca es que sí podrá contar con los últimos fichajes llegados al CD La Granja, el centrocampista David Moreno y el lateral Cuadri, ambos procedentes de la Gimnástica Segoviana, donde estuvieron a prueba durante el verano.