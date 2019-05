Preparados para sellar el pase en La Albuera Alberto Ginés, preparador físico de la Gimnástica. / J. M. Alberto Ginés, preparador físico de la Segoviana, ve al equipo «en uno de los mejores momentos de la temporada» FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 28 mayo 2019, 20:00

Tras una intensa temporada en el grupo VIII de Tercera División llega uno de los momentos más esperados para la Gimnástica Segoviana, el de la disputa de la fase de ascenso a Segunda División B. Tras el empate sin goles en tierras murcianas frente al Churra, aún queda un largo camino por recorrer, eliminatorias que van a exigir que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles.

«Veo al equipo en un buen momento físico;estamos viendo que en los últimos partidos está acabando los partidos muy entero, jugando en campo rival, metiendo al equipo contrario... A nivel físico y mental está en uno de los mejores momentos de la temporada ahora mismo», valoró Alberto Ginés, preparador físico de la Segoviana.

Incluso también en tipo de superficies poco habituales o que no favorecen el estilo de juego de la Segoviana, como suele pasar con el césped artificial. Y el de la pasada jornada frente al Churra es un claro ejemplo. «Lo que hemos intentado durante el año es mantener una carga de intensidad similar durante todas las semanas porque sí que es verdad que las diferencias a la hora de entrenar, planificar y demás nos lo dan más los aspectos tácticos del juego. En este caso, por ejemplo, la semana pasada y esta, siendo dos semanas seguidas en el tiempo van a ser muy diferentes a nivel de trabajo, de planteamiento de la semana. El otro día, el campo del Churra era pequeño, en el que apenas se podía dar ritmo al partido... La semana fue en función de ese escenario. Sin embargo, esta semana que nos vamos a encontrar con un escenario totalmente diferente, como es La Albuera, un campo que está en su mejor momento, más grande, de césped natural... plantearemos la semana de diferente manera para hacer un partido completamente distinto, en el que ellos puedan sufrir, dándole mucho ritmo al juego...», comentó.

Alberto Ginés valoró la temporada como «muy buena. Sí que es verdad que desde el club, la ciudad... el objetivo era quedar primer clasificado, pero hemos estado hasta la última semana disputando el primer puesto a un equipo como el Zamora y creo que son muy de valorar los 87 puntos que hemos sumado. A nivel físico, tampoco es que nos hayamos planteado diferentes cargas o llegar a diferentes momentos de la temporada en un nivel u otro. Sí que hemos mantenido una carga muy similar durante todas las semanas, tenemos un control de las cargas para realizar luego lo que la competición nos exige y poco más. En este sentido, la temporada ha sido satisfactoria». El inconveniente ha estado en el capítulo de las lesiones, «que si nos ponemos a analizar todas las lesiones que hemos padecido han sido la mayoría fortuitas e incluso diría que hasta poco evitables».

Lo que más le ha llamado la atención desde su llegada a Segovia es que se ha encontrado un equipo con «un nivel de exigencia altísimo, que es lo que más me ha sorprendido y eso a la larga se ha demostrado que ha sido bueno. Me he encontrado con un vestuario que en muchos días en los que el equipo ganaba pero que a lo mejor no estaban conformes con el resultado o con el juego, ese nivel de exigencia es el que ha hecho llegar al equipo lejos. La exigencia de los jugadores ha sido muy alta en concordancia con lo que este club exige, claro».

En este aspecto, Ginés también quiso resaltar la dinámica «profesional» de los jugadores. Se nota que muchos de ellos llevan tiempo entrenando como profesionales. En el día a día intentan ser lo más profesionales posibles y eso ayuda mucho al cuerpo técnico. Es sorprendente lo bien que entrenan todos».

Y a su cargo tiene un grupo de jugadores en el que se mezcla juventud y veteranía, pero no hay distinciones a la hora de trabajar. «Es de destacar la implicación de todos ellos y parte de ese éxito lo tiene el cuerpo técnico y su entrenador, Manu, de dar a todos los jugadores una importancia muy grande dentro del grupo y eso creo que ha ido en beneficio de todos. Hay jugadores muy jóvenes, como es el caso de Gómez, Elías, Abad... o jugadores como Anel, que también me ha sorprendido su nivel de implicación, su personalidad y es lo más positivo que me llevo en esta temporada».

Lo de la fase de ascenso no le pilla de nuevas. Ya pasó por esta situación durante su etapa como preparador físico de la RSD Alcalá. «Fue diferente porque entonces entramos como cuartos, nos tocó un segundo al que logramos eliminar en la primera fase, pero luego en la segunda nos cayó un primero, que fue la Cultural de Durango y nos eliminó», recordó, «es mi segunda experiencia en este tipo de partidos, aunque en este equipo hay jugadores y técnicos mucho más experimentados que yo», dijo.

De momento, la Segoviana se encuentra en esa primera fase de la fase de ascenso a Segunda B; todavía quedarían dos etapas más, si consigue superar este sábado (La Albuera, 19:00 horas) al EMDF Churra. «Al final, la planificación física va muy ligada a lo que el entrenador, Ramsés o el cuerpo técnico plantee. En realidad va todo muy unido a lo que nos vayamos encontrando en las próximas semanas. A nivel de cargas va a ser todo muy similar; no vamos a hacer nada diferente, ni nada que se salga del guion. Sí que es verdad que otro de los aspectos que me ha sorprendido y creo que ha sido importante a lo largo de la temporada es que hemos sido un equipo que le ha dado mucha importancia al entrenamiento de los lunes. En otros equipos quizás es un entrenamiento más residual y en este caso, la importancia que le hemos dado nosotros, sobre todo para los jugadores que no han competido durante el fin de semana, ha hecho posible que estos jugadores que no han tenido tantos minutos como otros compañeros estén en un nivel para entrar y rendir a un nivel igual o mejor que los que lo están haciendo ahora», manifestó Alberto Ginés.