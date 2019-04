«No sé un porcentaje, pero estamos bien» Manu González, entrenador de la Segoviana. / Antonio de Torre Manu González, técnico de la Segoviana, valora la situación del equipo antes del encuentro frente a la Arandina FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 23 abril 2019, 21:24

Siete jornadas consecutivas sin perder (seis victorias y un empate); 19 puntos de 21. Su rival, la Arandina, lleva cinco victorias, un empate y una derrota en estos últimos siete partidos (la que sufrió a primeros de abril frente al Júpiter Leonés, 1-0). 16 puntos de 21. Un punto les separa en la clasificación, y ambos tienen en su cabeza la primera posición, al igual que el Zamora, que se mantiene firme en esa primera posición y que en principio, cuenta con un calendario que puede ser propicio a sus intereses.

en Aranda La Gimnástica Segoviana pone a disposición de los aficionados un autocar para el desplazamiento del domingo 28 (día de las elecciones generales) a Aranda con motivo del trascendental partido ante la Arandina, dos de los candidatos al título de Liga en el grupo VIII de la Tercera División, con el permiso del Zamora Los interesados deberán apuntarse en la sede del club en horario de oficina 9:30 a 13:30 horas a partir de hoy, miércoles 24 de abril. El precio de la plaza del autocar es de 10 euros. La Arandina ha establecido que este partido sea día de ayuda al club (pagarán sus socios) y un precio en venta anticipada hasta el viernes de 12 euros y en taquilla de 15 euros. El autocar partirá de Segovia el día del partido a las 12:00 horas del Bar Cancha 17 y regresará a la conclusión del mismo.

Cuatro partidos llevaba la Segoviana encajando goles (frente al Burgos Promesas, Zamora, Numancia B y Virgen del Camino). El último partido que se quedó sin recibir un tanto fue frente al Santa Marta (0-3), un marcador que ha repetido este pasado domingo frente al Atlético Tordesillas. Tres goles más para sumar 68, lejos todavía de los goles que llevan Zamora y Atlético Astorga (79). Por contra, la Segoviana ha encajado 22; el que menos ha recibido es la Arandina con 13. Acarician el play off de ascenso. A falta de cuatro jornadas (12 puntos), la Segoviana aventaja en nueve puntos al Numancia B, que es quinto.

«Creo que estamos bien; no sé el porcentaje, la verdad. Jugando con un sistema de tres defensas y dos delanteros tenemos mucha presencia arriba y defendemos bien. Creo que con este sistema tenemos más juego por banda, se ha visto más a Asier, se ha visto más a Adri...pero tienes menos gol. Cada sistema tiene sus variantes. Lo más importante es que el equipo defienda bien porque se lo decía a los jugadores en el descanso, un 1-0, el partido está vivo y en un hipotético 'play off', un gol en contra y estás en un problema. El equipo está bien, defiende bien y arriba tenemos gol y estamos sacando muchos puntos», comentó el técnico Manu González, tras la victoria frente al Atlético Tordesillas.

«Parece fácil pero no lo es; el Tordesillas es un buen equipo y luego ganar cuesta mucho. Al final no hemos tenido apuros, quizás si hubiésemos marcado más goles en la primera parte de todas las ocasiones que hemos tenido hubiese sido un partid más tranquilo. Lo importante es que el equipo ha trabajado bien, no ha concedido y ha vuelto a la portería a cero, que llevábamos tiempo sin mantenerla y seguimos sumando tres puntos. Sigue todo igual y queda un partido menos».

La baja de Anel por motivos laborales condicionó la defensa de la Segoviana, aunque el técnico tuvo palabras de elogio para Domingo, que jugó en esa posición junto a Javi Marcos. No tuvieron problemas. «Por suerte a mí me gusta confiar en toda la plantilla y Domingo que no había jugado todavía de central lo he elegido por delante de Charly, que estaba menos rodado, pero al final da igual quien juegue si todos dan el cien por cien estamos a buen nivel, hemos hecho un buen partido y vamos a esperar que las circunstancias laborales no nos impidan perder más jugadores de aquí al final», deseó.

Sobre el posible malestar de los jugadores, el técnico también fue claro. «Que se enfaden, más enfadado estará el que no juega. Se espera mucho de ellos y obviamente si no están al nivel que se espera de ellos yo tengo que tomar decisiones. Los dos cambios han sido por rendimiento. Calleja ha tenido partidos magníficos y lleva un nivel ahora muy bueno, pero ha perdido muchos balones en zonas complicadas, y luego Mika, en esa posición en la banda izquierda, no ha estado tan a gusto y donde otros días ha hecho goles, por lo que sea no se le ha visto cómodo. Si ellos se enfadan es problema suyo, mío no es».