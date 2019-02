Polémica Piqué, sobre el Madrid: «Luego van al Wanda, les ayudan y se callan» Piqué, durante el partido ante el Lyon. / Franck Fife (Afp) El central del Barcelona arremete contra las quejas de los blancos a cuenta de la controvertida final de la Copa del Rey de baloncesto: «Pasa en el fútbol, pasa en el basket... menos mal que no tienen más secciones» RICARDO CASTAÑEDA MADRID Miércoles, 20 febrero 2019, 00:23

Gerard Piqué cargó con dureza contra las quejas de la sección de baloncesto del Real Madrid a cuenta de lo sucedido en la final de la Copa del Rey del pasado domingo. «Pasa en el fútbol, pasa en el basket... menos mal que no tienen más secciones. Luego van al Wanda, les ayudan los árbitros y entonces se callan y no se quejan», dijo el central del Barça en zona mixta al término del partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones que midió a su equipo con el Olympique de Lyon en tierras galas.

«Se equivocaron primero a favor del Madrid y luego a favor del Barcelona. Y bueno, pues luego toda esta papeleta del Madrid con los árbitros. Al final, si los árbitros no se hubieran equivocado, el Barcelona habría ganado, íbamos dos arriba más la intencionada, eran dos tiros y bola. Al final todo es ruido, para enmascarar lo de siempre, que el Barcelona es campeón y tapar los méritos de estos jugadores que levantaron una Copa en Madrid. Siento mucho orgullo con estos jugadores».

Pero no se quedó ahí Piqué. «¿Las quejas del Madrid? Ha pasado muchos años, ha pasado en el fútbol, ha pasado en el baloncesto y luego van al Metropolitano, les ayudan los árbitros y entonces se callan. Menos mal que no tienen más secciones, porque si no les tendríamos que sufrir también en balonmano o en el hockey».