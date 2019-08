Pinceladas de frescura Dani Abad encara a un jugador del Navalcarnero. / Juan Martín La Gimnástica Segoviana empata frente al Navalcarnero en un partido en el que varios de sus futbolistas dejan detalles interesantes QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 3 agosto 2019, 17:06

Por mucho que el encuentro comenzase a las diez y media de la mañana, el sol de agosto en Segovia también es picajoso a primeras horas del día. Lo notaron los jugadores de la Gimnástica Segoviana y del CDA Navalcarnero en el amistoso disputado este sábado en La Albuera, en el que el calor y la evidente falta de ritmo de los futbolistas -con apenas dos semanas de preparación- propiciaron un partido lento en el que, sin embargo, sí que se pudieron apreciar pequeñas intenciones tanto por parte de los entrenadores como de los jugadores. Al técnico gimnástico se le percibió su intención de jugar con un equipo abierto en ataque y con la presión alta en defensa, mientras que de sus jugadores destacó la personalidad de David García bajo palos, la verticalidad de Dani Abad en banda derecha o los detalles de Viti en el eje de la zaga.

1 Gimnástica Segoviana David García; Adrián, Javi Marcos, Rui, Arévalo; Manu; Dani Arribas, Elías, Álex Conde; Javi Borrego. También jugaron: Christian; Cuadri, Viti, Diego, Rubén; David Moreno; Dani Abad, Domingo, Dani Calleja, Ivi; y Diego Gómez. 1 CDA Navalcarnero Víctor, Dimitri, José Antonio, Manu Jaimez, David López, Manu Monteagudo, Dani Oliva, David Rodríguez, Esnaider, Jesús de Miguel y Borona. También jugaron: Galo, Bernardo, Ian, Ayoub, Luismi, Medrano, Rodri, Óscar, Manu Castro y David Gómez. goles: 0-1 Borona (min 60) y 1-1 Diego Gómez (min 70). árbitro: Jorge Martín de la Calle (Segovia). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Manu Monteagudo.

Formó Manu González con dos equipos totalmente distintos en cada uno de los periodos, aunque siempre con el mismo esquema. Cuatro defensas, un mediocentro posicional, cuatro mediapuntas con dos de ellos bien abiertos a las bandas y un delantero centro. Una formación simétrica que permitió una fluida salida de balón (tampoco el Navalcarnero defendía con excesiva intensidad) pero que tuvo más problemas en el momento de ir presionar arriba.

Con un carril izquierdo formado por los canteranos Arévalo y Peli, y un costado derecho en la que Adrián intentaba desdoblar a un Arribas al que pegarse a la línea de banda le sigue incomodando, las jugadas de la Segoviana ganaban peligro cuando Álex Conde o Elías entraban en contacto con el balón. Metros más atrás, Rui desde el eje de la zaga y David García desde la portería demostraron su tranquilidad y saber hacer con la pelota en las pies para intentar sacar siempre el balón jugado.

A pesar del dominio inicial (inofensivo) del conjunto local, fue el equipo madrileño el primero en generar peligro sobre la portería rival. Verticales y con las ideas claras en campo contrario, los amarillos cargaron por la izquierda cuando se cumplía el primer cuarto de hora de partido y tras un despeje poco contundente de la zaga local, Dani Oliva buscó la escuadra izquierda de la portería de David García. Pero el portero vallisoletano, llegado este verano a las filas azulgranas, demostró que además de personalidad con el balón en los pies también hace gala de unos buenos reflejos que le permitieron despejar el balón a saque de esquina con una buena parada a mano cambiada.

Superado el ecuador de la primera parte el conjunto de Manu González disfrutó de su primera gran ocasión tras varios acercamientos por banda que no encontraron rematador. Elías conectó en la frontal con Javi Borrego, quien sacó a relucir su calidad para descargar el balón en uno o dos toques. Le devolvió la pelota al futbolista asturiano de la Segoviana, pero su disparo seco y alto desde el corazón del área encontró la respuesta del meta Víctor. Fue el último disparo a puerta de una primera parte que acabó sin un dominador claro y con la Segoviana algo cansada.

Por la derecha

Con once nuevos futbolistas sobre el terreno de juego a los gimnásticos les costó entrar en el partido en la segunda mitad, pese a que Ivi amenazó con una internada por banda izquierda que no encontró rematador. El Navalcarnero disponía de la posesión de la pelota mientras los locales eran incapaces de sacar el balón controlado. Gómez en punta no lograba bajar balones, Dani Calleja no aparecía y David Moreno y Domingo no conseguían hacerse con el dominio del centro del campo para llevar el balón a las bandas.

Poco a poco los azulgrana fueron encontrando de nuevo su lugar en el partido frente a un Navalcarnero que no tradujo su dominio inicial en ocasiones. Sin embargo, cuando el choque volvía a estar parejo Jorge Borona sorprendió con un derechazo desde lejos que tras tocar en el palo se coló en la portería de Christian.

La respuesta azulgrana no se hizo esperar y apenas dos minutos después Dani Abad culminó una diagonal desde la derecha con un zurdazo despejado por Víctor con problemas. El rechace le cayó a Domingo, quien en su búsqueda del gol volvió a encontrarse con una buena respuesta por parte del meta visitante. En el saque de esquina posterior, Cuadri fue derribado dentro del área por un defensor del Navalcarnero. Dani Calleja fue el encargado de lanzar el penalti pero Víctor, que adivinó la intención del jugador de Íscar, detuvo el flojo lanzamiento del jugador azulgrana.

A pesar de no aprovechar ninguna de las tres ocasiones, la Segoviana encontró en su banda derecha el lugar por el que hacer daño al equipo amarillo. Con Viti demostrando una más que interesante salida de balón, un Cuadri valiente que no dudaba en asomar por el campo contrario y un Dani Abad incisivo y vertical a pierna cambiada, los locales buscaron un tanto del empate que pudo llegar de las botas de Ivi, pero su disparo cruzado desde el pico del área se marchó a escasos centímetros de la portería de Víctor. A la quinta fue la vencida para los futbolistas de Manu González, y de nuevo fue a través de una jugada nacida en el costado derecho. Dani Abad encaró a su par, apuró línea de fondo y puso un centró a la frontal del área pequeña. Allí se anticipó Diego Gómez para al primer toque batir al portero madrileño y hacer el empate a uno.

Con igualdad en el marcador menguó el empeño de la Segoviana sobre la portería rival, aunque Calleja con un disparo lejano y Dani Abad pidiendo el balón una y otra vez no dejaron relajarse a la zaga visitante. En los minutos finales el partido careció de control, lo que permitió al Navalcarnero poner a prueba a Christian. El portero segoviano, que mantendrá una dura pelea con David García para hacerse con el puesto de titular, demostró tener buenos reflejos para detener un remate a bocajarro de Monteagudo, jugador que acabó expulsado por discutir con el árbitro cuando iba a ser sustituido.