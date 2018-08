Pedro López, el palentino que dirige a la selección sub-20: «Solo les diré que confíen en ellas mismas» Las españolas celebran el gol que supuso el pase a la final de este viernes. Abajo a la derecha,el seleccionador Pedro López. El combinado español disputa este viernes la final de Mundial ante Japón ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 23 agosto 2018, 21:43

España y Japón comparten gusto y libreto. Sus jugadoras prefieren mimar el balón antes que darle un puntapié para suerte, lucimiento y deleite de sus estrellas, Patri Guijarro y Riko Ueki. Ellas son las máximas realizadoras de un Mundial sub-20 que en la final recuperará la contienda que ambas selecciones sostuvieron hace cuatro años en Costa Rica, en una categoría inferior.

De aquella cita mundialista sub-17, las pequeñas Nadeshiko se marcharon con el trofeo tras una aplaudida exhibición coral. En la Bretaña francesa su propuesta es similar, aunque puede no bastarle ante esta Roja. Las pupilas de Pedro López las derrotaron en la fase de grupos (1-0) y amenazan con repetir triunfo.

Sea cual sea el vencedor del postrero envite de este viernes en la bucólica localidad de Vannes, la certeza que deja este Mundial es que no impera ya el tonelaje.

Y una de las personas claves en este éxito del fútbol femenino español es el palentino Pedro López, seleccionador de la Roja, pese a sus esfuerzos permanentes por quitar méritos y poner en el centro del foco a las jugadoras. Con todo, tiene claro que ya queda poco por hacer y que ante un partido como el de hoy los mensajes a las jugadoras no pueden ser grandilocuentes. «Las voy a decir que confíen en ellas mismas y en sus posibilidades. Hemos llegado hasta aquí porque han estado muy unidas en todo momento . Están haciendo un esfuerzo colectivo muy grande y ahora solo nos queda el último paso».

Alineaciones probables España Catalina Coll; Lucía Rodríguez, Berta Pujadas, Laia Aleixandri, Carmen Menayo; Damaris Egurrola, Patri Guijarro, Maite Oroz; Eva Navarro, Candela Andújar y Claudia Pina. Japón Hannah Stambaugh; Asato Miyagawa, Hana Takahashi, Moeka Minami, Miyu Takahira; Honoka Hayashi, Hinata Miyazawa, Fuka Nagano, Saori Takarada; Riko Ueki y Jun Endo estadio De la Rabine, en Vannes (Francia) Hora De la Rabine, en Vannes (Francia

Aunque para el público estar en la final pueda ser una sopresa o llamar la atención, López solo ve un paso más en el trabajo. «Nunca cuentas con llegar a una final porque es muy complicado. Lo que sí teníamos era ilusión y la conciencia de que el equipo podía estar peleando por esta entre las mejores. No lo veíamos imposible. Hay que tener en cuenta que este año, España ha sido campeona de Europa sub 17 y sub 19 y ahora estamos en la final del Mundial sub 20. Esto quiere decir que somos una potencia del fútbol femenino y que podemos competir contra cualquiera. Así que no renunciamos a llegar a lo más alto».

Abatidas las principales favoritas y la última campeona –Corea del Norte–, el desenlace del torneo revela la innegable supremacía del toque frente al físico. A falta de un último duelo, el sello tan reconocible de las campeonas de Europa y de Asia habrá triunfado en Francia.

Pero es este un toque, un sello, que no se logra por las buenas. Y López lo tiene claro: «La mayor influencia en mi modo de ver el fútbol puede venir de Cruyff, porque es la única manera que tenemos de enfrentarnos a equipos muy físicos, como los nórdicos o los africanos. Contra ellos no puedes competir a la hora de correr o de saltar, necesitas aprovechar las virtudes de las futbolistas españoles, que técnicamente son muy buenas».