Pedro López: «Antes de la final, solo diré a las chicas que confíen en sus posibilidades» Pedro López grita durante un partido. / RFEF El técnico aguilarense afronta hoy la final del mundial sub 20 femenino de Francia ÁLVARO MUÑOZ Palencia Viernes, 24 agosto 2018, 12:11

Hoy, desde las 19:30, la selección femenina sub 20 tiene una cita con su propia historia. Las chicas se enfrentan a Japón en la gran final del Mundial. Y al frente de este equipo que ha sorprendido a toda España está Pedro López, un palentino apasionado del fútbol.

–¿Cómo llega a entrenar a la selección sub 20 femenina?

–En el 2012 me hago cargo de la selección femenina sub 16. Ganamos dos torneos de desarrollo y en el 2015 empiezo a entrenar a las chicas sub 17. Con ellas conseguimos proclamarnos campeones de Europa en Islandia ese mismo año. Luego soy entrenador de la sub 19, con la que acabamos subcampeonas de Europa. A partir de ese momento empiezo a dirigir a la sub 20, con la que estamos en esta final del Mundial.

–¿Cuánto ha crecido el fútbol femenino en España durante los últimos años?

–Mucho. He vivido todo el proceso de crecimiento desde dentro. Cada vez hay más y mejores clubes involucrados en el fútbol femenino. Ponen a disposición del equipo todos los recursos del club, desde las instalaciones hasta los servicios médicos y eso hace que el fútbol femenino tenga un crecimiento impresionante. Y ahí están los resultados, que son increíbles.

–Y en lo personal, ¿ha crecido con este grupo de chicas?

–Por supuesto. Me une un lazo muy fuerte porque es el equipo con el que empecé a entrenar. Fue con el equipo sub 16 y hemos ido creciendo para llegar hasta aquí.

–¿Este grupo puede dar alegrías en la selección absoluta?

–En la selección absoluta hay jugadoras muy buenas y en este grupo, también. Será cuestión de tiempo que estas jugadoras sigan teniendo estas experiencias internacionales, mantengan su evolución y vayan ocupando un puesto en la absoluta. Pero sin infravalorar a lasque ya están arriba.

–¿Le ha sorprendido estar en la final?

–Nunca cuentas con llegar a una final porque es muy complicado. Lo que sí teníamos era ilusión y la conciencia de que el equipo podía estar peleando por esta entre las mejores. No lo veíamos imposible. Hay que tener en cuenta que este año, España ha sido campeona de Europa sub 17 y sub 19 y ahora estamos en la final del Mundial sub 20. Esto quiere decir que somos una potencia del fútbol femenino y que podemos competir contra cualquiera. Así que no renunciamos a llegar a lo más alto.

–¿Qué va a decirle al vestuario antes de la final de hoy?

–Pues que confíen en ellas mismas y en sus posibilidades. Hemos llegado hasta aquí porque han estado muy unidas en todo momento . Están haciendo un esfuerzo colectivo muy grande y ahora solo nos queda el último paso.

–¿Cómo de cerca está el sueño de convertirse en campeonas del Mundo?

–Muy, muy cerca, pero no nos estamos dando cuenta de que el sueño ya lo hemos vivido. Llegar hasta aquí ya es un éxito y ahora solo nos queda un pasito para disfrutar de todo el trabajo que hemos hecho.

–¿Es la recompensa a tanto trabajo?

–Sinceramente, no trabajo por recompensas, disfruto de lo que hago cada día sin mirar más allá. Sí creo que es el fruto de muchos años dedicado a ello, pero solo me centro en hacerlo lo mejor posible día a día. Hay que entender que el deporte y el fútbol a veces no son justos, a veces, por mucho que trabajes, si los resultados no te apoyan, parece que tu trabajo no es bueno. No te puedes fijar solo en los resultados para valorar tu trabajo. Tienes que confiar en tus posibilidades. Nosotros, como cuerpo técnico, creemos que lo que hacemos está bien y por suerte, los resultados nos están acompañando.

–¿Le da rabia que los éxitos del fútbol femenino no tengan la misma repercusión que los del masculino?

–No. Yo soy muy realista y entiendo el monstruo que es el fútbol masculino. Si nosotros nos quejásemos, imagínate qué tendrían que hacer las chicas de baloncesto o de fútbol sala. No hay que intentar equipararse al fútbol masculino porque es un monstruo que todos los españoles consumimos. Es otro mundo.

–Pero seguro que ahora están atrayendo los focos, ¿ha hecho más entrevistas que a lo largo de todo el año?

–Pues unas diez veces más. Es porque este Mundial ha tenido una cobertura mediática muy buena. Puede ser por la época del año en la que se ha celebrado, que la gente aún no está saturada de fútbol, sino que está con ganas de ver deporte. Y por el impulso que está dando la sociedad al deporte femenino. Nos hemos encontrado en el lugar adecuado y hemos tenido el apoyo de los medios.

–Pero, ¿cree que la cobertura debería ser mayor?

–A mí no me gusta forzar las cosas. Si nos ganamos el respeto de la gente, bienvenido sea, pero no podemos meter a capón ningún deporte ni ninguna modalidad. Las jugadoras se están ganando la admiración de todo el mundo. Cada persona que ha visto un partido suyo en el Mundial valora y respeta su trabajo. Esa es la manera de seguir creciendo, ganándoselo.

–¿Cuáles son sus influencias futbolísticas?

–La mayor puede venir del fútbol de Cruyff, porque es la única manera que tenemos de enfrentarnos a equipos muy físicos, como los nórdicos o los africanos. Contra ellos no puedes competir a la hora de correr o de saltar, necesitas aprovechar las virtudes de las futbolistas españoles, que técnicamente son muy buenas.

–¿Sigue la actualidad del fútbol aguilarense desde la distancia?

–Por supuesto. Han cambiado un poco la filosofía, creo que están creciendo mucho las categorías inferiores, con una escuela con un proyecto muy interesante, en el que cada vez hay más equipos y más niños. El primer equipo solo tiene jóvenes de Aguilar, con un aspecto formativo. Me une un vínculo especial al Aguilar y por eso colaboro con ellos siempre que me lo solicitan.