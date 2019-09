Fútbol El CD Parquesol empata en su estreno en casa Imagen dle aprtido entre pucelanas y armeras. / G. Villamil Liga RetoIberdrola. Grupo Norte El conjunto de Rubén Jiménez plantó cara al Eibar, al que dominó por momentos, y dispuso de varias ocasiones para ganar JESÚS DOMÍNGUEZ Domingo, 15 septiembre 2019, 16:09

El fútbol está compuesto por muchos tópicos, uno de ellos, que no hay rival pequeño. Y en la nueva Reto Iberdrola parece que así va a ser, a tenor de lo visto en las dos primeras jornadas de liga. Lo bueno del arranque del CD Parquesol es que ha demostrado que tampoco lo es, algo que se vio frente a una de las muchas estructuras profesionales a las que se va a enfrentar este año, la SD Eibar.

Ninguno de los dos equipos llegó a empequeñecer al otro, aunque si hubo uno que por momentos fue grande con balón fue el naranja, que apostó por su tridente interior de sobra conocido –Barbi, Nata y Charle– para tratar de dominar. Lo hizo por momentos, generó varias buenas progresiones que acababan con el cuero en un costado, aunque la contundente zaga eibarresa desbarató muchas de sus intenciones.

0 CD Parquesol Lucía; Carla, Rivas, Isa, Iria (Noe, min 82); Barbi, Nata; Alaitz (Yarima, min. 64), Charle (Sandra Calvo, min. 61), Sandra; y Alicia Rey (Ali Carranza, min. 57). 0 Eibar Malena; Carla, Inés, Nerea A., Nerea G., Ruth; Titay, Sheila, Honoka (Iranru, min. 85); Irati (Ane Campos, min. 73) y Mar. Árbitro: Simonov Todorov, del colegio vallisoletano. Amonestó a las locales Iria y Sandra y a la visitante Nerea A. Inidencias: Segunda jornada del Grupo Norte de la liga Reto Iberdrola, disputada en el José Luis Saso ante 100 espectadores

Un remate de Alicia Rey casi se convierte en gol a los cuatro minutos de juego. Fue la ocasión más clara del primer periodo, excepción hecha de la triple que acabó sacando la defensa del Eibar en una acción a pelota parada. Remató Iria y el rechazo quedó suelto, pero Alaitz no atinó a enviar el cuero a las mallas y aunque las parquesolinas pidieron penalti, el juego siguió con la igualdad, manifiesta al descanso en resultado y sensaciones.

El conjunto armero, replegado en un 5-3-2 que proyectaba solo a una de las dos carrileras en sus acciones de ataque, buscó a través de envíos frontales la espalda de la defensa local, con un éxito solo relativo: cuando ganaban esa posición, siempre aparecía Rivas para echar al traste la acción, y cuando no, era Isa quien ganaba la partida por alto. Así, en dos desajustes atrás terminó apareciendo Lucía para imponerse a Irati.

El choque de estilos contrapuestos continuó en la segunda parte, en la que pronto Rubén Jiménez tiró de fondo de armario. Ali Carranza, pichichi el pasado curso, entró por Alicia Rey, bigoleadora en la jornada inicial e incapaz de dañar a las corpulentas (y numerosas) centrales del Eibar. Antes de abandonar el terreno de juego, pudo remachar un disparo de Charle que se fue acariciando el poste en el único desajuste grave rival.

Conforme corrió el reloj, las visitantes atenazaron más a las naranjas, sin llegar a someterlas con sus envíos directos, pero sí provocando alguna situación peligrosa. Y además comenzó a llover, lo que perjudicó a Lucía a la hora de embolsarse un disparo de Mar cuyo rechazo envió Irati sobre la portera. Se perdió por poco, pero por lo que pudiera pasar, Carla estaba junto a la línea para enviar el esférico lejos.

De ese tramo de desasosiego salieron las de Rubén Jiménez cuando el partido encaraba la 'Zona Parquesol', conocida como 'Zona Cesarini' hasta que la pasada temporada los puntos en el Saso se ganaban siempre a partir del minuto 80. No fue en esta ocasión, y no fue porque no las naranjas no lo intentaran, ya que la verticalidad de Yarima le permitió llegar a la cal en un par de ocasiones perdidas y, en una tercera, con el tiempo casi agotado, la regaló a Nata, que disparó manso a las manos de Malena.

En empate, con todo, no puede ser visto con malos ojos, cuando al rival se le presupone nivel como para tratar de estar arriba en la clasificación. El CD Parquesol pudo ganar, pero esta vez no tocaba. Los 4 puntos sobre 6 posibles son, aun así, una magnífica noticia.