50% papá, 50% mamá, 100% de la Sego: la Gimnástica valora retirar una camiseta polémica
LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 5 julio 2019, 19:16

La directiva de la Gimnástica Segoviana valorará en los próximos días si retira una camiseta promocional para los niños que se hicieran socios del club de cara a la próxima temporada en Tercera División. El diseño busca un guiño con una fórmula matemática: 50 por ciento de papá, 50 por ciento de mamá, 100 por cien de la Sego. El lema, e identificar al papá con un bigote y a la mamá con unos labios, ha generado polémica en un sector de la afición que interpreta una defensa al concepto de familia tradicional en detrimento de otros modelos. El club, que anunció la campaña por Twitter, ha borrado el mensaje de su cuenta.

Hay comentarios de todo tipo en el grupo de Facebook Aficionados Gimnástica Segoviana. «Desacertadísima, igual para el 1928 [fecha de fundación del club] vale. Discrimina a otros tipos de familias. Rectificar, si aun hay tiempo, seria lo correcto», apunta Ad So. «No creo que se trate de poner todos los tipos de familia que existen, basta con buscar un mensaje que no deje a nadie fuera, como pasa con este. Abonaré a mi hija, pero la camiseta podéis quedárosla. Desacierto se mire por donde se mire», comentó Juan González de Lucas. También por parte de quien ve exagerada la respuesta. «Soy el primero que esta en contra de cualquier discriminación.... Pero esto me parece ridículo».

Se trata de una camiseta azul que la Segoviana quería regalar con el 'Peque Abono', para niños de cero a 13 años, que tiene el precio de 20 euros (30 en tribuna). «Lo que queremos es que se sigan haciendo más niños socios y buscamos incentivarlo a través de un regalo. Si luego la gente ve otro trasfondo... Parece ser que hay que hilar muy fino para tener a todo el mundo contento. Hacemos guiños para tratar de tener la máxima masa social», explica el presidente de la Segoviana, Agustín Cuenca.

Cuenca enfatizó que la prioridad del club es ahora la confección de la plantilla pero su directiva buscará estos días una solución salomónica. «Hay gente que a lo mejor tiene otra perspectiva de las cosas. Creo que esto es deporte y es una campaña hecha con toda la buena intención del mundo. Si hay gente que lo ve de otra manera, trataremos de no herir sensibilidades. Ya veremos a ver cómo tenemos que hacerlo para que todo el mundo lo encaje bien».