Un palentino en la estructura deportiva del Milan Diego León, con Dani Aquino. El exfutbolista Diego León organizará los campus infantiles del conjunto italiano en Alemania y Austria ÁLVARO MUÑOZ Palencia Miércoles, 30 enero 2019

El exfubolista palentino Diego León sigue muy presente en el mundo del fútbol. El ex del Real Madrid colgó hace unos meses las botas, pero sigue muy ligado al deporte rey, al compaginar sus tareas de intermediación de jugadores, además de formar parte de la estructura de uno de los equipos más laureados de Europa, el Milan. Con el conjunto italiano, León ha llegado hace unas semanas a un acuerdo para liderar un proyecto de campus infantiles en Alemania y Austria.

«Ha sido mucho trabajo. Llevo mucho tiempo preparando este proyecto, que he empezado yo y luego he buscado a los socios, porque no podía trabajar solo. Es un reto muy bonito. Para mí es muy especial, porque es lo que quería hacer, además de trabajar con niños», destaca desde Alemania el palentino, quien, además de con el Milan, habló con más equipos. «He estado en contacto con mucha gente, pero con el Milan cuadrábamos mejor. Queremos hacer algo similar a lo que tiene el Madrid, que posee los mejores campus del mundo», continúa. Con mucho trabajo por delante, el palentino ya se ha puesto manos a la obra y prácticamente ya tiene organizados los primeros campus para el mes de abril. «Hay muchos italianos que llegaron hacen muchos años a Alemania, además es uno de los equipos grandes y hemos llegado rápido a un acuerdo», destaca el ex del Madrid, que ha formado parte de los dos equipos con más Copas de Europa. «Son dos clásicos de Europa», subraya León, quien asegura que este acuerdo busca nutrir de futbolistas la cantera del Milan. «Entre las posibilidades está la opción de fichar posibles jugadores para el primer equipo. Haremos funciones de ojeadores para captar a las nuevas promesas», destaca.

Pero antes de que se dedique íntegramente a los campus de fútbol, Diego León, como agente de futbolistas, también apura estos días la recta final del mercado de invierno. Entre los últimos movimientos destaca el fichaje de Dani Aquino, ex del Real Murcia, Valladolid, Racing de Santander y Atlético de Madrid B, entre otros, que la pasada semana recayó en el AEK Larnaca de Chipre. «De momento puedo compaginar perfectamente las dos actividades, aunque me deja poco tiempo para disfrutar de otros aspectos», concluyó el palentino.