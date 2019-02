Del Palencia Cristo a la Superliga China Pablo Huerga da una indicación desde el banquillo del Palencia Cristo. / Marta Moras El extécnico de los morados Pablo Huerga formará parte de la estructura deportiva del Hebei Fortune ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 26 febrero 2019, 12:35

Quién le diría a Pablo Huerga en diciembre, que, después de ser destituido por el Palencia Cristo, ayer estaría embarcando en un avión con destino a China. En tan solo dos meses, la vida del extécnico morado ha cambiado y el fútbol le ha vuelto a dar una oportunidad aunque sea a miles de kilómetros de su casa.

El billete de Pablo Huerga tenía destino Qinhuangdao, donde le esperaban los representantes del Habei Fortuna, uno de los equipos potentes de la Superliga del país asiático. La función del entrenador leonés en China será la de formar parte de la estructura de la cantera del Habei Fortuna. «Comienza el viaje a Qinhuangdao (Hebei), primer contrato profesional, nueva aventura para seguir aprendiendo y evolucionando», escribía en sus redes sociales Pablo Huerga, que podrá aprender de los conocimientos de entrenadores como el galés Chris Coleman, que tiene una dilatada trayectoria en los banquillos tras dirigir equipos como el Sunderland, Real Sociedad o Fullham, además de la selección de su país, conjunto con el que alcanzó el hito de clasificar por primera vez a su combinado para disputar una Eurocopa, donde fue la revelación. Como jugador, Coleman fue convocado 32 veces con su selección y militó en equipos como Swansea City o Fullham, entre otros.

Pero Coleman no será la única estrella con la que se codeará Pablo Huerga, porque en la primera plantilla del Habei Fortuna se encuentran jugadores como el ex del Barcelona Javier Mascherano o su compatriota el argentino Ezequiel Lavezzi, ex del PSG.

Nueva experiencia para Huerga en el fútbol profesional, aunque no será su primer contacto con el fútbol internacional, pues antes de iniciar la pretemporada con el Palencia Cristo, el preparador leonés viajó hasta Francia para empaparse de los conocimientos del deporte rey en el país vecino. El exentrenador del Palencia Cristo Atlético viajó en julio hasta París para formar parte de un campus de fútbol intensivo y aprender las peculiares características del fútbol galo. Todos esos nuevos conocimientos ya estaban en la libreta de Huerga, que se aumentaron durante seis meses en Palencia y se ampliarán durante este tiempo en China.

El camino de Pablo Huerga en el Palencia Cristo se truncó con su destitución antes de llegar la Navidad. El sabor amargo de un cese se ha convertido en una oportunidad dos meses después. Y es que la ley del entrenador profesional da mil vueltas en apenas días y Pablo Huerga, a pesar de su juventud, adquirirá nuevos conocimientos para ver si un día los devuelve al fútbol nacional. La carrera internacional de Pablo Huerga ha empezado antes de lo que él esperaba. Por su exequipo corren otros tiempos con Julio César, aunque el club sigue a ocho puntos de los puestos de 'play off', la misma diferencia que le costó el cargo hace unos meses.