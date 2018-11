El Palencia Cristo solo sabe ganar Zubi, con el balón, en un momento del partido. / Manuel Laya El conjunto de Pablo Huerga suma su cuarta victoria consecutiva tras sacar a relucir su olfato goleador ante un Santa Marta que mereció más por número de ocasiones Santa Marta de Tormes Sábado, 17 noviembre 2018, 19:53

El Palencia Cristo Atlético consiguió una importante victoria en Santa Marta de Tormes, que le deja en la zona alta de la tabla a dos puntos del actual líder, la Gimnástica Segoviana, que tropezó en Soria (3-0). Los palentinos sentenciaron el choque en diez minutos en la segunda mitad, entre el 68 y el 78, con los tantos de Pablo y Alvarito. De nada sirvió el postrero gol local, obra de Aarón, ya en tiempo de descuento.

1 Santa Marta Charly, Yuberth (Aarón, min. 72), Lucas, Lolo, Ruby, Barbero, Mito, Diego, Lerma, More (Ioritz, min. 80) y Alberto (Chopi, min. 37). 2 Palencia Cristo Samu, Dani Burgos, Pablo, Ramón, Kaka, Viti (Kike, min. 62), Zubi, Víctor Abajo (Ivi, min. 62), Chuchi (Blanco, min. 80), Adri y Alvarito. 0-1 Pablo (min. 68) 0-2 Alvarito (min.78) 1-2 Aarón (min. 92)

En su feudo no hay quien pueda hasta ahora con el Palencia Cristo, que no ha cedido ningún punto como local esta temporada. Algo más le estaba costando a los palentinos fuera de casa, donde tuvieron una nueva prueba en su visita al Santa Marta. Llegaban en racha, al haber contado por victoria sus tres últimos compromisos. Unos resultados que les situaban en puestos de 'play off', premio del que ya disfrutaron las dos últimas campañas, y en los que continuarán después de conseguir la victoria en el campo salmantino.

El partido comenzó con los dos equipos tanteándose y buscando la posesión del balón. Y por intentarlo sacarlo desde atrás, un error de Lolo provocó la primera ocasión para los morados. El central tormesino tuvo que frenar al atacante rival después de perder el esférico, aunque el saque de falta de Chuchi se marchó muy desviado. Precisamente fue el veterano jugador del equipo palentino, en un córner que se paseó por el área pequeña sin que nadie rematara, quien volvió a llevar peligro a la portería defendida por Charly.

En el arco contrario, el primer acercamiento llegó en torno al minuto veinte, con un disparo de Alberto que obligó a Samu a demostrar su calidad bajo palos. Y en el saque de esquina posterior, el esférico golpeaba en un defensa del Palencia Cristo, que a punto estuvo de introducirlo en su propia meta. Para la siguiente llegada hubo que esperar casi un cuarto de hora, y volvió a ser por parte del Santa Marta. La jugada la produjo Mito, que condujo el balón hasta dentro del área, aunque su disparo lo estrelló contra el portero.

Acercamientos locales

A los morados les costó volver a llegar, y de nuevo fue debido a un error de Lolo en un despeje. Sin embargo, la zaga reaccionó bien y evitó que el balón llegará a los dominios de Charly. Fue la penúltima antes de llegar el descanso, ya que todavía quedaba por ver un remate de Lerma contra el cuerpo de un defensa palentino.

El conjunto local era quien más disfrutaba del partido y eso no cambió tras el paso por vestuarios. De hecho, fue quien tuvo la primera ocasión, con un pase filtrado de Chopi hacia Lucas. El lateral izquierdo acabó escorándose demasiado y, cuando quiso rematar, Samu había cerrado cualquier posible hueco. Antes de cumplirse la hora de partido, Diego y More estrellaron sus disparos en un rival, y en ese momento fue cuando Mito demostró su calidad. Se marchó de varios jugadores del Palencia Cristo, pero cuando quiso disparar tenía encima al central Kaka.

El talentoso jugador del Santa Marta tuvo minutos después una nueva ocasión, pero tardó en rematar y se le echó encima un jugador rival. De nuevo perdonaban los tormesinos, algo que no hizo el conjunto de Pablo Huerga, que en la primera oportunidad clara se adelantó en el marcador. Fue por medio de Pablo, al que le cayó el balón en el área pequeña y a bocajarro batía a Charly. El lateral zurdo, que suplía al sancionado Ángel, demostró el recorrido que tiene por la izquierda. Pablo aprovechó su oportunidad y ahora será Huerga quien tendrá que decidir la próxima semana. Bendito problema pensará el entrenador leonés.

Le costó unos minutos reponerse al cuadro local, que tardó diez minutos en volverse a acercar al arco local. Fue otra vez por medio de Mito, que cedió atrás para More, quien remató muy alto, pese a estar en muy buena situación. Y a la siguiente jugada, el Palencia Cristo sentenció. Charly consiguió rechazar el disparo de Zubi después de una internada, pero no pudo hacer lo mismo con el remate de Alvarito pegado al poste. Otro gol del vallisoletano, que se ha asentado en el equipo a base de goles y calidad.

Intentos infructuosos

Quedaba menos de un cuarto de hora por delante en el encuentro y en ese tiempo el Santa Marta siguió intentándolo. De hecho, Mito volvió a disponer de una buena ocasión para marcar, pero remató fuera. Y aunque el premio llegó, con un remate de Aarón, era demasiado tarde.

Con esta victoria, los morados han dormido en la tercera posición, demostrando su buen estado de forma al sumar su cuarta victoria consecutiva. En el olvido ya quedan los irregulares resultados fuera de La Balastera, porque el conjunto de Pablo Huerga ha alzado el vuelo y ya lucha de tú a tú con las primeras espadas del grupo VIII de Tercera División.