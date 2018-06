El Palencia Cristo, obligado a reestructurarse David Nieto, Jonathan Prado y Juan Julián Martín, en la primera toma de contacto el pasado jueves en las oficinas de La Balastera. / Marta Moras Jonathan Prado y Juan Julián Martín dejan el Palencia Cristo de forma sorpresiva y el club ya busca sustitutos ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 14 junio 2018, 11:36

El Palencia Cristo se sumó el martes por la noche al baile de banquillos que se estaba viendo en los últimos días en el Real Madrid y en la selección española. El nombre de Jonathan Prado, salvando las distancias, saltó a los titulares tras anunciar su salida del conjunto palentino. Acto seguido, como si fueran de la mano, se anunciaba también la dimisión del director deportivo del club, Juan Julián Martín, que abandona la entidad morada cuando ya había empezado a perfilar la próxima temporada.

¿Y cuáles son las principales razones de las salida de Prado y Martín? Todo hace indicar que Prado, quien tuvo una primera reunión con el presidente del Palencia Cristo, David Nieto, el pasado jueves para escuchar el nuevo proyecto de la próxima temporada, no salió del todo satisfecho de esa primera toma de contacto. En esa reunión, el presidente de la entidad expuso sobre la mesa el nuevo proyecto de la temporada, en el que se incrementaría en un 20% el presupuesto de la próxima campaña «para seguir ese crecimiento que está experimentado el club en los últimos años».

«Lo que no voy a hacer es ofrecer más de lo que podemos. La premisa de esta directiva, desde que estoy yo, siempre ha sido la misma, gastar lo que se tiene. Conocemos casos recientes del fútbol palentino con otra política y que no les ha ido muy bien», señaló ayer el presidente del Palencia Cristo.

Decisión complicada

Tras meditar esa propuesta deportiva, con la que se pretendía dar un nuevo paso en Tercera División, Jonathan Prado decidió no seguir al frente del banquillo del conjunto palentino. Hecho que, aunque la directiva no se lo esperaba, podría entrar dentro de sus plantes, pues el cartel del técnico palentino había crecido tras una gran temporada, que será recordada por los aficionados al fútbol palentino tras una segunda vuelta para el recuerdo (18 partidos consecutivos sin conocer la derrota). Más sorpresiva fue la dimisión del director deportivo, que comunicó su decisión al presidente el mismo lunes, un día antes de que Prado anunciase que no seguiría. El propio Martín, fiel valedor de Prado el verano pasado con su contratación, ya entreveía que el técnico palentino abandonaría el barco morado en busca de otros proyectos y esa decisión le empujaba, tras varias semanas meditando, a tomar la decisión de dejar un club que ha visto cómo crecía en los últimos años.

Estas dos decisiones trastocan los planes de futuro del Palencia Cristo, quien estaba a la espera de Prado para ir dando forma a la nueva plantilla, pues si Jonathan Prado no continuaba era precisamente Martín el encargado de buscarle un sustituto. Tanto el entrenador como el director deportivo ya no están en el club y son ahora David Nieto y Fernando Maté 'Pahíto' los que seguirán al frente del club. Precisamente este último, aunque no es oficial, será el encargado de desempeñar las funciones de director deportivo. «Lo que antes se decidía entre cinco personas, ahora serán tres. Pahíto, mi hijo y yo tomaremos ahora esas decisiones. Nos tenemos que reestructurar, pero no empezaremos desde cero», señaló ayer el máximo mandatario de la entidad palentina, quien no se muestra decepcionado ni con su exentrenador ni con su ex director deportivo. «No estoy dolido, pero sí que me hubiera gustado que esta decisión me la hubieran comunicado antes, pues considero que sí que se podía. Aunque aún hay tiempo para buscar un nuevo entrenador, esto se podría haber comunicado antes», prosiguió el presidente.

Cuerpo técnico

Y es que el nuevo técnico del Palencia Cristo podría salir del actual cuerpo técnico. De esta forma, el club no descarta nada aún, aunque todavía no se ha sentado para hablar con el resto del cuerpo técnico que permanece en el club como Rubén Gala, Luis Cuenca y Ricardo Hernández. «En los próximos días o semanas conoceremos el nombre del entrenador. En estas fechas cerraremos la campaña pasada y miraremos al futuro», subrayó Nieto.

Ahora mismo el club solo tiene en plantilla a uno de los mejores jugadores de Tercera División la pasada campaña, Zubi, que antes de que concluyera la campaña firmó su renovación con el conjunto palentino. Y es que los planes de la directiva era renovar al grueso del plantel de este año como ya había anunciado el propio Juan Julián Martín en el mes de abril. «Queremos que sigan con nosotros el 80% de la actual plantilla», afirmaba el propio Martín antes de que concluyera la liga.

En un principio, a pesar del cambio de técnico y del director deportivo, esas ampliaciones de contrato de los futbolistas no deberían romperse y en los próximos días el club se volverá a sentar con los jugadores para abordar el futuro. «Nos iremos reuniendo con los jugadores e iremos anunciando las renovaciones y los nuevos jugadores», sentenció ayer David Nieto antes de acudir a La Balastera para seguir trabajando.

Aumento del presupuesto

Y es que en las oficinas del club, la actividad no ha cesado tras las sensibles bajas de Prado y Martín, sino que ha aumentado, pues el club sigue trabajando en el futuro de la entidad palentina, que ha visto como en los últimos años crecía. «El club crece paulatinamente. Un fiel reflejo es lo que nos comentaba Chema Bombín, que se sorprendía de cómo había cambiado la entidad en los últimos cinco años. Hemos mejorado en todos los aspectos y esto lo hemos notado. No creo que quedar en puestos de 'play-off' durante dos años sea casualidad en un grupo tan difícil», sentenció tajantemente el presidente.

Con la intención de seguir creciendo, el nuevo Palencia Cristo aumentará su presupuesto en un 20%. «Pocas empresas o entidades pueden hacer eso. Nosotros lo vamos a hacer y destinaremos cerca de 100.000 euros para la plantilla. Vamos a dar otro pequeño salto para seguir compitiendo y creciendo, pero sin olvidarnos de que no podemos dar más de lo que tenemos», recalcó ayer David Nieto.

Con estos cambios el club se ve de nuevo en la obligación de reestructurarse, aunque ya en el pasado año vivió en primera persona la problemática de una temporada exitosa, pues el grueso de la plantilla, junto con el entrenador Lolo Infante, decidieron cambiar de aires. Tras un verano de mucho trabajo, el club volvió a encontrar en la figura de Jonathan Prado y en jóvenes futbolistas la clave del éxito.

Aunque aún no se ha confirmado la marcha de ningún jugador, Prado ya ha cerrado su etapa en el Palencia Cristo y, otra vez, el conjunto morado tendrá que reinventarse para salir de una difícil situación. No es nada nuevo para la directiva del club palentino, que afronta este reto con la ilusión de poner al fútbol palentino en el escalafón que esperan todos los aficionados. Las mimbres están ahí.