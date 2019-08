Tercera División El Palencia Cristo muestra sus credenciales ante el Unionistas Gatuso se escapa por la banda en el partido ante el Unionistas. / Marta Moras Los de Rubén Gala consiguen un empate (2-2) ante el equipo de Segunda B EL NORTE Palencia Sábado, 10 agosto 2019, 22:10

Los resultados no sirven de nada en pretemporada, pero las sensaciones sí que ayudan a que los equipos evolucionen durante su preparación. Ayer, ante un equipo superior sobre el papel, el Palencia Cristo demostró que tiene mimbres para pelear por el play-off. Los palentinos levantaron un 0-2 y acabaron empatando ante el Unionistas (2-2). Rubén Gala salió con Miguel en la portería; Obispo, Abel, Selles y Gatuso en defensa; Abajo y Javi Bueno en el centro del campo; Edu por la izquierda, Zubi por la derecha, Adri de mediapunta y Alvarito como delantero centro.

El Unionistas salió con la clara intención de dominar el partido desde la posesión del balón. Los salmantinos tienen vocación ofensiva y mucha profundidad por las bandas. Los primeros minutos discurrieron siempre en terreno palentino, con múltiples centros y saques de esquina que llevaban peligro a la portería que defendía Miguel. El guardameta del Palencia Cristo se mostró seguro por arriba y ahuyentó las amenazas charras. Los morados subieron la presión para evitar las continuas llegadas visitantes y lograron cerrar las vías de agua de los primeros minutos. Los de Rubén Gala se encontraron muy cómodos con el balón en los pies y buscaron con inteligencia el juego entrelíneas para desarmar a los charros.

Tanto unos como otros buscaban la portería contraria, pero no conseguían encontrarla. Eso sí, el primer disparo de los salmantinos terminó en el fondo de las mallas. Guillermo se adelantó a la defensa palentina para rematar con potencia un buen centro desde la derecha. Era el minuto 27 y el 0-1 subía al marcador. El tanto impulsó a los salmantinos, que obligaron a Miguel a hacer dos paradones antes de que llegara el descanso. Tras el paso por los vestuarios el Unionistas introdujo muchos cambios para dar aire a las piernas de sus jugadores. Lo aprovechó el Palencia Cristo para crear sus ocasiones más claras, aunque sin la suficiente pólvora como para empatar el encuentro. Parecía que el partido empezaba a tener color palentino hasta que Portilla filtró un gran pase que dejó solo a Carlos de la Nava, que no perdonó (0-2). El tanto enrabietó a los palentinos, que recortaron distancias solo dos minutos después por medio de Adrián. El futbolista firmó una gran jugada personal para acercar a su equipo (1-2). Y ese gol de Adri iba a cambiar el rumbo del partido. El Palencia Cristo creyó en sus posibilidades y empató por medio de Abel (2-2) cuando solo restaban seis minutos para el final. El marcador ya no se movió y los palentinos se marcharon con buenas sensaciones.