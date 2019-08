El Palencia Cristo minimiza al Guijuelo en su segundo ensayo

El segundo ensayo del Palencia Cristo en esta pretemporada dejó algunas de las claves del nuevo proyecto de Rubén Gala. Los morados, al límite físicamente, minimizaron al Guijuelo, un rival que llegaba más rodado y con más días de entrenamiento en las piernas. El choque comenzó como lo hacen todos por estas fechas, con dos rivales que buscaban guardar fuerzas e ir calentando poco a poco. Gala salió con Miguel en la portería, Dani Burgos, Abel, Charly y Obispo en defensa; Bueno, Gatuso y Blanco en el centro del campo; Adri y Zubi por las bandas; y Edu Vallecillo en punta. El juego se concentraba en el centro del campo, donde los jugadores morados habían recibido una consigna clara, había que perder menos balones. Con la línea defensiva adelantada y los laterales dispuestos a subir hasta que los músculos aguantaran, los palentinos no dominaban el balón, que estaba en los pies de los jugadores del Guijuelo, pero sí controlaban el ritmo del juego. Miguel salvó la única ocasión de los salmantinos en la primera mitad al estirarse para mandar a córner un buen cabezazo de Cristóbal. Fue lo único destacable de los primeros 45 minutos. En el lado palentino, Zubi protagonizó los mejores momentos, pero sin la profundidad suficiente. Todo el peligro morado se resumió en disparos lejanos y muy desviados. Y con el descanso llegaron los cambios. Abajo y Viti, que luego sería sustituido por Fraile, dieron aire al centro del campo.

Cambios

También tuvieron minutos Edu, Selles, Fraile y Cristian. Sergio jugó los segundos 45 minutos en la portería morada y demostró que Gala va a tener complicada la decisión bajo los palos. El guardameta firmó dos buenas paradas en la misma jugada al salir a los pies del delantero. El paso de los minutos ralentizó las piernas de los palentinos, que sufrieron el acoso salmantino en los últimos minutos del encuentro. El Guijuelo estaba más fresco físicamente, pero la buena noticia fue que los morados supieron defender juntos en los malos momentos y lanzar contras que no llegaron a ser peligrosas por el simple hecho que las piernas no respondieron a los delanteros. Al final, el Palencia Cristo también tuvo sus oportunidades. Fraile se elevó por encima de toda la defensa en un saque de esquina para mandar un bello testarazo al palo. Tras aguantar 85 minutos, el Cristo enseñaba los dientes por primera vez. Ya en el descuento, Edu se encontró con un rechace en un lateral del área grande. El nuevo jugador morado no se lo pensó y ajustó un disparo al palo del portero que solo el palo pudo rechazar. Los de Rubén Gala ya suman dos empates en esta pretemporada.