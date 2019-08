El Becerril cae ante un Unionistas superior

Demasiada diferencia entre un equipo de Segunda B preparado para todo y un recién ascendido a Tercera División. El Becerril pagó caro el nivel de su rival en el Memorial Pedro Alberto, su primer test de esta pretemporada. Los salmantinos llegaban al Mariano Haro con más rodaje en las piernas, un equipo más compacto y muchas ganas de sumar buenos resultados antes de que empiece su liga. En el otro lado, el Becerril se estrenaba en pretemporada consciente del equipo que tenía enfrente. Los de Narganes optaron por cerrarse y tratarse de salir a la contra, pero el plan solo les salió en los primeros 15 minutos de la segunda mitad, cuando adelantaron la presión y consiguieron crear algo de peligro tras robo. Pero entonces, los becerrileños ya perdían 0-2.

El primer tanto llegó muy pronto tras un centro y un buen remate de cabeza de David Grande. Él mismo se encargó de hacer el 0-2 en un buen balón en profundidad que mandó al fondo de las mallas ante la salida de Sevi. Precisamente, el guardameta morado fue la mejor noticia del encuentro, ya que mantuvo el gran nivel que ya se le vio la pasada temporada. Tras el descanso llegaron los mejores minutos de los locales, que apretaron arriba hasta que las piernas dijeron basta. Con solo dos semanas de entrenamiento, la gasolina de los de Edu Narganes no aguantó hasta el final. El cansancio provocó dudas en la salida del balón y por ahí llegó el tercero de los salmantinos. De la Nava aprovechó un robo para poner el tercero en el marcador y cerrar el encuentro. Quedaban seis minutos para el final y los becerrileños iban a sufrir. Tras un disparo desde fuera del área despejado por Sevi, De la Nava estuvo más rápido e hizo el cuarto. La diferencia entre los dos equipos, incluida la física, se reflejó en el marcador del primer ensayo de los de Edu Narganes.