Tercera División Al Palencia Cristo se le escapa el sueño del 'play-off' Chuchi abre el balón a la banda ante la presión de un jugador de La Granja. / A. Tanarro Los de Julio César reciben una severa derrota ante La Granja (2-0), un equipo que aún no había ganado en su campo JORGE GÓMEZ Opta Sábado, 16 marzo 2019, 22:11

El Palencia Cristo cayó de manera tan sorprendente como contundente ante La Granja, que no había ganado ningún partido en su campo en lo que iba de temporada. El choque lo iniciaron los de Julio César de manera bastante decidida, con un 4-2-3-1 bastante compacto. Eso sí, en ningún momento el equipo palentino fue capaz de imprimir un ritmo de juego veloz al balón y la circulación por momentos se hacía cansina, lo que facilitaba que La Granja defendiese bastante bien y que no pasase apuros en esta fase del encuentro.

2 La Granja Lorenzo, Aguirre, Alcu, Pluma (Chechu, min.11), Alfonso, Juli (Pau, min.72), Mario, Piti (Yuki, min.80), Ionel, Gabi y Dani Lázaro. 0 Palencia Cristo Adriá, Kaká, Ángel, Ramón, Víctor, Blanco (Adri Herrera m.68), Zubi, Chuchi, Garre, Alvarito y Koné (Pablo m.46). Goles. 1-0, (min.60), Ionel. 2-0, (min.90), Dani Lázaro. Árbitro. Laín Pérez (Soria). Mostró tarjeta amarilla a los locales Juli, Piti, Pau, Dani Lázaro y al fisioterapeuta del equipo, y a los visitantes Alvarito y Víctor. Incidencias. Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada del Grupo VIII de la Tercera División disputado en el campo de El Hospital ante más de 200 espectadores.

En mediocampo Blanco y Chuchi estaban muy bien posicionados y el equipo morado buscaba con lanzamientos largos la espalda de la defensa de La Granja. Eso sí, la zaga local se defendía con bastante seguridad. Para que llegasen las primeras ocasiones no hubo que esperar mucho. En el minuto 5, Ángel se incorporó al ataque desde el lateral izquierdo y encaró a Lorenzo pero el guardameta le sacó un disparo raso que iba con mucha intención. La Granja, pese a este susto, no se amilanó y en el minuto 9 respondió de forma contundente. Dani Lázaro retó en un mano a mano a Adriá pero el guardameta no se puso nervioso y realizó una gran parada que evitó el 1-0 en una acción donde la defensa visitante estuvo algo despistada. Tras esta ocasión La Granja tuvo un serio contratiempo, la lesión de su capitán Pluma, en su lugar entró Chechu y el equipo prácticamente no se resintió. A la contra, los del Real Sitio volvían a generar peligro de nuevo en el minuto 21. Volvió a ser protagonista Dani Lázaro que encaró de nuevo a Adri pero el portero se hizo de nuevo grande bajo palos para sacar el disparo de manera certera. En el resto de los minutos el peligro del Palencia Cristo sobre la meta de Lorenzo fue prácticamente inexistente, completando una mala primera mitad en líneas generales.

Las malas sensaciones se tradujeron de cara a la segunda parte en un movimiento por parte de Julio César con un cambio, Koné se quedó en vestuarios y entró en su lugar Pablo. El Palencia Cristo Atlético comenzó a dominar más el balón y metió en su propio campo a La Granja, eso se tradujo en alguna precipitación y alguna falta más como la que se produjo en el minuto 55. Esto dio opción a que Alvarito lanzase un libre indirecto en las inmediaciones del área, su disparo creo serios problemas a Lorenzo que tuvo que realizar una gran parada para evitar el 0-1. Sin embargo las buenas sensaciones para los morados se iban a ir diluyendo como un azucarillo en el área y esto de nuevo volvió a dar chance a La Granja que no iba a dejar pasar sus oportunidad de hacer daño. En el minuto 60, Dani Lázaro volvía a ser una pesadilla para la defensa palentina. El extremo se fue por la izquierda con gran celeridad y puso un balón en banda sobre Ionel que controló en el interior del área y no perdonó, rematando a media altura para hacer imposible la estirada de Adriá (1-0).

Al ataque

A partir de este momento al Palencia Cristo Atlético no le quedó otra opción que volcarse sobre la meta granjeña. Julio César puso cuatro atacantes lo que supuso bastantes problemas para la defensa de La Granja que se defendía como gato panza arriba. Además, comenzaron a provocarse saques de esquina y esto dio opciones al conjunto morado.

En el minuto 69 Zubi puso un balón sobre la cabeza de Alvarito pero el remate de éste se estrelló en la parte superior del travesaño. En la siguiente ocasión el protagonista era Kaká con un remate de cabeza a la salida de un córner en el segundo palo en la que el zaguero mandaba inexplicablemente el balón fuera. Julio César no paraba en la zona técnica y pedía a su equipo mayor agilidad en el juego para poner en problemas al rival. Sin embargo las indicaciones no iban a traducirse en acciones ya que de nuevo La Granja volvía a percutir con mucho peligro sobre la meta de Adriá. En el minuto 79 Dani Lázaro disparaba de volea y obligaba a Adriá a sacar el balón para evitar el 2-0 con un paradón a mano cambiada.

La Granja supo gestionar mejor que su rival los últimos minutos y en el 90 puso la puntilla al partido con un gol de Dani Lázaro en un potente disparo raso desde fuera del área que sorprendió al guardameta palentino y que puso el epílogo a un partido para olvidar del Cristo Atlético ante de la zona baja de la clasificación.