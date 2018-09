El Palencia Cristo empieza de cero Zubi intenta llegar a un balón junto con el capitán de la Arandina Ruba. / LOF El conjunto morado despidió el domingo su racha de 20 partidos consecutivos sin perder en Liga ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 11 septiembre 2018, 12:05

Y llegó el día. El Palencia Cristo, tras más de ocho meses, volvió a conocer la sensación de la derrota en la competición regular. Tras veinte encuentros consecutivos sin perder en Liga, el conjunto morado se topó contra la Arandina para dejar en el recuerdo la espectacular cifra en uno de los grupos más igualados de la Tercera División.

El rival del pasado domingo y claro candidatos al ascenso, la Arandina, desarboló por completó el juego de los de Pablo Huerga y siguen con unos registros espectaculares, pues registran 18 partidos consecutivos sumando de tres en tres. Precisamente, la última derrota de los burgaleses fue el 10 de febrero contra el Palencia Cristo, que no pudo repetir el triunfo de la pasada campaña en El Montecillo. ¿Y quién es uno de los artífices de la gran racha de la Arandina? No es más ni menos que un viejo conocido del fútbol palentino, ya que el actual guardameta de los burgaleses, Pablo Carmona, ha encajado solo un tanto en los últimos 18 enfrentamientos de Liga.

Aspectos positivos

«No nos pesa romper con la anecdótica racha. Nosotros nos tenemos que centrar en el próximo encuentro y corregir los errores que tuvimos contra un rival muy duro. Tenemos que seguir progresando para no quedarnos en medio de la nada», apuntó ayer el técnico morado, quien resta importancia a la derrota. «La Arandina es un rival muy fuerte. Teníamos mucho que ganar y poco que perder. Aún así, lo intentamos hacer lo mejor posible. El aspecto positivo es que es bueno que un contrincante superior nos saque los defectos para corregirlos. Aprovecharemos eso», destacó el joven técnico.

Inmerso en la preparación del partido contra el Briviesca (próximo domingo en La Balastera, a partir de las 17:00 horas), Huerga enfocará los entrenamientos de esta semana para mejorar la faceta creativa del equipo, pues, contra la Arandina, el equipo no consiguió acercarse a los dominios del área de Pablo Carmona. «El ataque preocupa hasta cierto punto, pero la Arandina presionó con un bloque alto muy intenso y eso se notó», concluyó Huerga.

En la misma línea se mantuvo ayer el presidente del Palencia Cristo, David Nieto, quien, en la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento, restó importancia a la derrota. «Hemos competido con un equipo llamado a estar en las posiciones punteras. Nuestro presupuesto no se acerca al suyo, al igual que pasa con otros equipos como el Zamora, el Real Ávila o el Atlético Astorga. Sin saber un hecho concreto, algún club nos triplica en el presupuesto y, aunque estos no son matemáticas puras, alguna vez se nota en el terrero de juego», afirmó el presidente del club morado, que este año recibirá de las arcas municipales 32.000 euros, ampliables a 37.000 euros si el conjunto capitalino alcanza por tercera vez los 'play off' de ascenso a Segunda División B. Pero para eso aún falta mucho, ya que el equipo ha vuelto a poner el contador en el cero para intentar repetir la reciente hazaña.