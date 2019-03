«El Palencia Cristo está siendo eficaz y a nosotros nos está faltando gol» El actual entrenador del Real Ávila y ex del Palencia Cristo, Jonathan Prado, en los campos de Isla Dos Aguas. / Antonio Quintero El extécnico de los morados y actual preparador del Ávila, Jonathan Prado, ve ligeramente favorito a su exequipo en el encuentro del sábado ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 7 marzo 2019, 13:43

Jonathan Prado se bajará el sábado del autobús, entrará dentro de La Balastera y enfilará el túnel de vestuarios para girar a su izquierda. Lo que tantas veces hizo la pasada temporada, pero tornando a la derecha, el técnico palentino lo volverá a hacer cuando, con su actual conjunto el Real Ávila, se mida a su exequipo en el que campo que tantas alegrías le dio el año pasado. Mucho ha cambiado la vida de Prado en estos 365 días, que ha ido perfeccionando su estilo, aunque prácticamente se autodescarta por la lucha del 'play off'.

–¿La costumbre de ir al vestuario del Palencia Cristo no le jugará una mala pasada el sábado?

–No, no. Según entremos, a la izquierda. Lo tengo claro (risas).

–Aún así, si que tiene buenos recuerdos de su etapa en el Palencia Cristo...

–Fue una temporada intensa, pero a nivel deportiva fue muy buena. No solo por conseguir el 'play off' y el tercer puesto en la clasificación, sino por el gran grupo humano que formamos dentro del vestuario y de ser capaces de superar todas las adversidades que tuvimos al inicio de temporada. Me quedo con la clasificación final y el 'play off', pero sobre todo con los componentes del vestuario.

–Entre ese grupo humano se encontraba Mikel Prieto, que afirmaba que el equipo que pierda se distanciaría del objetivo del 'play off'...

–Sinceramente, nosotros, a día de hoy, estamos descolgados. La diferencia de ocho puntos es muy amplia y, además, jugamos contra un rival que está dando sensación de mucha fiabilidad y buena inercia, independientemente de que ahora tendrán un calendario más complicado, porque jugarán contra equipos de la zona alta. A día de hoy, sabemos que es muy difícil alcanzar puestos de 'play off', porque tendríamos que acumular muchos resultados positivos y muchas victorias y nosotros estamos viendo que somos capaces de ganar muy pocos partidos en la segunda vuelta y de empatar muchos.

–¿Jonathan Prado se agarra al partido de la primera vuelta, donde el Real Ávila ganó plácidamente al Palencia Cristo?

–Sabemos que es un partido totalmente diferente. Hay un nuevo técnico, además de jugadores que no estaban en la primera vuelta. La forma de juego ha variado en una vuelta. El Palencia Cristo llegó a Ávila con sensaciones similares a las actuales y en este caso es igual. Llegamos nosotros peor, porque en la primera vuelta llevábamos una buena inercia de resultados y ahora no es así.

–De sus palabras entresaco que deja el favoritismo en el tejado del Palencia Cristo...

–Han sumado 18 puntos en la segunda vuelta, con cuatro victorias consecutivas. Nosotros solo hemos perdido contra el Numancia B y hemos dejado en cuatro ocasiones la portería a cero, pero nos falta gol. En los partidos clave, los pequeños detalles marcan la diferencia y ahí el gol siempre juega un papel importante. Y eso, por ejemplo, el Palencia Cristo lo está teniendo o por lo menos está siendo eficaz como en Cebreros y el pasado sábado contra el Júpiter Leonés.

–Prácticamente se autodescartaba para alcanzar el 'play off', pero el Palencia Cristo también tiene muy complicado alcanzar ese objetivo...

–Tienen un partido menos, además de jugar el enfrentamiento contra el equipo que va cuarto. De los tres equipos que perseguimos a los conjuntos de 'play off' (Astorga, Palencia Cristo y Real Ávila), el que lo tiene un poco mejor es el Palencia Cristo, porque pueden recortar seis puntos. Astorga y nosotros no lo podemos hacer sin que pinche el Numancia B.

–¿Este buen inicio de la segunda vuelta con Julio César al frente se parece al suyo de la temporada pasada?

–Es diferente en muchas cosas. Esa convicción que tuvieron muchos jugadores que siguen en la plantilla, les puede dar ese plus y arrastrar a la gente que no estaba en ese momento para volver a lograrlo. A nivel de resultados lo están consiguiendo.

–¿La mejora defensiva del Palencia Cristo y la falta de gol del Real Ávila pueden ser dos claves del encuentro del sábado?

–Habrá muchas claves, como la alternancia en el juego, el equipo que más acertado esté, el balón parado... Habrá muchas claves como el saber que los dos equipos querrán ganar el encuentro.

–En Ávila no están viviendo una situación cómoda. ¿Cómo nos la podría resumir desde la distancia?

–Hay un grupo de personas que entró en 2016, saneó el club y lo salvó de la desaparición. Entró con un proyecto de una ciudad deportiva y una remodelación del estadio para dotar al club de unas mejoras para que estemos en Segunda B. Todo iba bien, pero ha ido pasando el tiempo con bastantes trabas. Se ha ido a aprobar en el Ayuntamiento la licitación de las obras y resulta que falta un papel. Ahora, los propietarios tendrán que decidir si ese proyecto que encabezaron en 2016 quieren seguir apostando por él para ver si les dan otras soluciones. Es una pena, porque a nivel de ciudad, de club y de progresión vendría muy bien. Nosotros, por suerte, estamos muy cómodos y al día en cobros. No tenemos ninguna queja, pero a la directiva no le dan lo que los políticos prometieron. Ese es el resumen desde la distancia.