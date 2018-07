El Palencia Cristo apuntala su proyecto Viti controla el balón en el centro del campo en el partido ante el Real Burgos. / Marta Moras El club palentino renueva al núcleo duro del vestuario, incluido Viti, capitán del equipo y se centra ahora en los nuevos fichajes LÍA Z. LORENZO Palencia Lunes, 9 julio 2018, 11:45

El Palencia Cristo Atlético apura los últimos días antes de que comience la pretemporada para apuntalar su nueva plantilla. Y lo hace con una vocación claramente continuista, con el núcleo duro del vestuario renovado casi al completo y un nuevo entrenador que viene para dar continuidad a lo que estableció Jonathan Prado la pasada campaña. Porque David Nieto tenía muy claro desde el principio que quería que el perfil del técnico fuera similar al de Prado. «Creemos que la plantilla ha conectado muy bien con ese estilo y nos gustaría ser continuistas», aseguró el presidente pocas horas antes de anunciar que el elegido era Pablo Huerga. Y con el entrenador ya en el banquillo, llegó la hora de las renovaciones.

Zubi, Diego García, Kike Simal, Ivi, Adrián Pérez, Víctor Abajo y el portero Guillermo. Precisamente, la del guardameta morado llegó días después de que se conociera que el capitán del Palencia Cristo continuaría una temporada más como referente del equipo en el centro del campo. «Estoy encantado de estar aquí y de haber renovado», asegura Viti tras confirmar que tuvo una importante oferta de la Arandina. «Sí que hubo un interés por parte de la Arandina, pero al final tienes que contar con todas las cosas que tienes alrededor. Yo estoy muy a gusto aquí y además valoré el proyecto que nos pusieron encima de la mesa. Es algo que me ilusiona mucho», explicaba el centrocampista.

Objetivos

Con la renovación ya firmada, Viti no renuncia a nada para la nueva temporada y apunta a objetivos ambiciosos. «La meta de esta temporada es meternos por tercer año consecutivo en el 'play-off' e intentar hacerlo mejor que esta temporada. El proyecto es bueno y los que continuamos mantenemos la misma ilusión que la pasada campaña. Personalmente, creo que hemos tenido una gran evolución como equipo», explicaba el centrocampista palentino. La llegada de Jonathan Prado al club supuso una pequeña revolución y el entrenador supo aplicar sus conocimientos en una plantilla que creía ciegamente en él. Por eso el club ha decidido dar una línea continuista tras su marcha con la llegada de Pablo Huerga. «Creo que el nuevo técnico trabaja en la misma línea que Jonathan Prado. Porque en la última temporada mejoramos muchísimo de la mano de Prado. Hemos controlado muy la posesión y hemos sabido qué hacer con el balón. Personalmente me he sentido muy cómodo con el sistema y todo el equipo ha disfrutado mucho jugando. Por lo que sé de Pablo, su sistema también se basa en tener el balón. Es verdad que aquí le ganamos 5-1 cuando vino, pero durante los primeros veinte minutos, La Bañeza nos hizo sufrir muchísimo», recuerda el capitán.

Cuando quedan diez días para que los palentinos empiecen la pretemporada, Viti tiene ganas ya de volver a tocar balón. «Tengo un poco de mono de fútbol», reconoce el capitán, que añade que será muy importante coger la forma antes de los amistosos. «Lo primero de todo es empezar a encontrarse bien y luego llegará el momento de los primeros partidos. Tenemos uno ante el Becerril el 4 de agosto. Será un primer test para saber cómo estamos evolucionando», reflexionaba Viti.

Y es que su renovación ha apuntalado un centro del campo que ha sido una de las claves del éxito del Palencia Cristo en la pasada temporada. Ahora, el club morado tiene diez días para empezar a cerrar los fichajes que apuntalen una plantilla creada para jugar el 'play-off'. Nombres como los de Merino, Alvarito o Pablo suenan para incorporarse a un equipo que aspira a todo en la temporada 2018-2019. Ya se verá si llegan los resultados, pero la aventura empieza el próximo jueves 19 de julio.