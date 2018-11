Regional Preferente El Palencia 1929 rescata un punto ante el todopoderoso Unami Un momento del partido entre el Palencia 1929 y el Unami. / Marta Moras El Becerril pierde su duelo particular con el Mirandés B y se coloca a cuatro puntos del liderato OPTA Palencia Domingo, 25 noviembre 2018, 23:51

Buen empate para el Palencia 1929 ante uno de los cocos de la categoría. A pesar de un gran partido en el que los palentinos sumaron, el resultado no impide que los palentinos quiebren una racha negativa de tres de los últimos 18 puntos en liza.

En el minuto 30 llegó la primera acción de peligro y una de las más polémicas de todo el partido. Los capitalinos pidieron penalti al entender que un defensor del cuadro segoviano sacase bajo palos el balón con la mano. El colegiado no vio nada y no pitó penalti ante las protestas de los jugadores del cuadro palentino. Con el 0-0 se llegó al final de una primera parte muy igualada repleta de intensidad y emoción, pero con pocas ocasiones y menos juego. Tras el paso por los vestuarios, los de Lolo Infante tuvieron la primera acción de peligro en un disparo cruzado de Fabián que salió lamiendo la cepa del poste. En el minuto 50 el colegiado sí que entendió en esta ocasión que hubo penalti sobre el Palencia 1929 después de que un defensor segoviano derribase a Moha dentro del área.

Héctor fue el encargado de colocar el cuero en los once metros y batir con solvencia a Diego. Tres minutos después los palentinos pudieron ampliar la ventaja en el minuto 53 en un libre directo botado por Juanma que escupió el travesaño. El Unami supo sufrir y en el minuto 64 encontró recompensa. Gregorio devolvió el empate al luminoso con un gran lanzamiento desde fuera del área imparable para Ortega. En el minuto 89 Riky tuvo el 2-1 después de plantarse delante del cancerbero rival pero su disparo a bocajarro no encontró portería. Antes del final Fabián la volvió a tener en este caso con un tiro que se marchó lamiendo la cepa del palo izquierdo de la portería que defendía Diego. La tensión del encuentro se trasladó a los banquillos. Lolo fue expulsado en el minuto 58 después de ver la segunda amarilla por protestar airadamente al colegiado. El técnico ya había visto la primera cartulina en el descanso pero no cesó y acabó en la grada. El colegiado sacó doce cartulinas amarillas. Ocho a los locales y cuatro al cuadro visitante. La última victoria del cuadro capitalino data del pasado sábado 13 de octubre en el partido ante el Racing Lermeño que acabó 2-1 para los palentinos.

Resto de la jornada

38 minutos necesitó el Tardelcuende para dejar visto para sentencia un partido sin historia. Los visitantes se adelantaron en el minuto 10 con un tanto de Dela a la salida de un córner. En el minuto 28 y de nuevo por mediación de Dela con un disparo lejano que sorprendió a Marcos llegó el 0-2. A siete minutos para el descanso Rodri, cerró la goleada tras culminar a la perfección un contragolpe que cogió a la defensa rojilla muy adelantada. La impotencia de los palentinos quedó patente con la expulsión de Juan antes del asueto por golpear al rival y propinarle una patada por detrás. Tras el descanso los pizarreros levantaron el pie del acelerador y no quisieron hacer leña del árbol caído ante un rival mermado por el resultado y la inferioridad numérica sobre el terreno de juego.

Derrota también dolorosa para un Becerril que pierde su primer partido de la temporada ante el Mirandés B, uno de los rivales directos en la lucha por el ascenso. Un solitario gol de Rodrigo Molpecebes a ocho minutos para el final dejaba de piedra a los becerrileños tras un gran arranque de temporada. Sevi no pudo hacer nada por evitar el gol que proviene de un remate a la altura del punto de penalti. Al final los de Edu Narganes echaron de menos a hombres importantes como Fran que por una rotura muscular no pudo estar y sobre todo Melero que jugó seis minutos después de una semana aquejado de problemas en el gemelo.

Si ganó y convenció el Villamuriel con una victoria contundente lejos del Rafael Vázquez ante el Bosco de Arévalo. El único tanto del primer acto le firmó el canterano David Ferreras al rematar de cabeza un centro milimétrico de Kevin. En el segundo acto los de Pablo Martínez cerraron el encuentro con una gran goleada. El 0-2 llegó en un gol de penalti convertido por Víctor Benito que le hicieron a el mismo. El 0-3 lo convirtió Pupy después de culminar una gran acción entre Iván y Egoix. El cuarto y definitivo gol llegó en una acción a balón parado. Iván se encargó de botar un libre directo y Jesús después de ganar por elevación a toda la defensa se encargó de cabecear y cerrar el marcador.

En la dominical el Castilla Palencia se llevó ante el Cuéllar un partido loco. Se adelantaron los de Francis Olea. El 0-1 parte de un centro de Cisky desde la banda que un defensor del Cuéllar aloja en su propia portería. Los locales empataron el partido de penalti por mediación de Lozano. El 2-1 lo hizo Rubio para el Cuéllar en semifallo a la altura del segundo palo. El empate para los capitalinos lo consiguió López de tiro cruzado. El 2-3 lo hizo Cisky tras culminar una gran acción colectiva con un tiro a bocajarro a la altura del punto de penalti. El 2-4 definitivo lo hizo Angelo de penalti tras culminar una pena máxima que sufrió Xanet al ser derribado en área del Cuéllar.