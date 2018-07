«Mi padre me dijo que iba a marcar 30 goles y me parecieron muchos» Dani Lázaro, en el centro, junto a Alfonso Lahuerta y Marcelino Maté. / FCYLF Dani Lázaro, delantero del CD La Granja, recogió el premio al máximo realizador de la Regional la pasada temporada con 33 tantos FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 27 julio 2018, 21:45

Marcó 33 goles la pasada temporada (uno menos que Messi, aunque las categorías no son las mismas). Ya quisieran muchos equipos tener un jugador tan resolutivo como lo fue Dani Lázaro, el delantero del CD La Granja, la pasada temporada en su equipo y en el fútbol regional. Diga 33, como aquella frase que solían decir los médicos cuando auscultaban a sus pacientes.

El jugador recogió el trofeo que le acredita como máximo goleador de la categoría Regional Aficionados en la temporada 2017-2018. Un reconocimiento que en palabras del propio jugador «me emociona, y me hace mucha ilusión recibirlo. Fue muy bonito, la verdad», añadió tras recoger su premio de la mano del presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté, quien acompañado por Alfonso Lahuerta, el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, fue el encargado de entregar estos trofeos y condecoraciones a los campeones y destacados de la pasada temporada, en la sede del fútbol regional.

Un trofeo que Dani Lázaro guardará entre los mejores recuerdos de esta temporada (ascenso incluido). «Voy a guardarlo como oro en paño, no es fácil conseguirlo. Unas veces puede ser suerte, pero hay que estar ahí». Reconoció que ha sido un año «duro, por muchos aspectos, el tiempo que tuvimos, el problema de la nieve... Hemos tenido que trabajar mucho para llegar al final de temporada en buenas condiciones». Por eso quiso acordarse también del trabajo de sus compañeros. «Aunque este premio sea individual, me acuerdo también de mis compañeros. Sin ellos, no lo hubiera conseguido», destacó el delantero.

Al principio de temporada el delantero segoviano veía lejano llegar a 33 tantos, pero en su casa se apostaba por ello. «Tenía una broma con mi padre en plan de cuántos vas a meter; él me dijo que a ver si llegaba a los 30; yo le dije que eran muchos, lo veía como muy lejano; mejor ir de uno en uno, pero al final he conseguido meter más de los que dijo. Por eso considero que este trofeo es una muestra de que mi padre confiaba mucho en mí y se lo dedico también a él», dijo.

Y ahora mira con optimismo el futuro. «No va a ser lo mismo, porque para empezar, la Tercera División es una categoría más dura; intentaremos hacerlo lo mejor posible», goles que sin lugar a dudas servirán de ayuda inestimable al CD La Granja «para conseguir alcanzar la meta de la permanencia».

Además de Dani Lázaro, durante este acto de la Federación de Castilla y León también fueron premiados el Segosala (de la Tercera División de fútbol sala) como el equipo más deportivo de su categoría y el guardameta Cristian, portero menos goleado de la Regional con el Unami. Cristian es ahora guardameta de la Gimnástica Segoviana en Tercera División.