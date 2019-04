«Nuestro objetivo era poner a Palencia de nuevo en el mapa futbolístico» Manu Gañán abandona cabizbajo el terreno de juego tras el consumado descenso. / LOF El técnico considera que haberse jugado toda la temporada a una sola carta fue «injusto y doloroso» para el equipo JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Martes, 9 abril 2019, 13:00

El Club Internacional de la Amistad se lo jugaba todo en la última jornada y nada les acompañó para mantenerse en División de Honor. El doloroso 3-1 recibido en Getafe y los resultados de los equipos rivales sentenciaron al conjunto palentino, que la próxima campaña luchará por regresar a la categoría. Manu Gañán, técnico del equipo, analizó ayer la temporada y recalcó lo orgulloso que está de los jugadores y del equipo pese a haber perdido la categoría.

–¿Cómo se encuentra pasadas ya unas horas del descenso?

–Poco a poco digiriendo la situación. Creo que hicimos el mejor partido fuera de casa, al final los goles vinieron después de dos lesiones y tuvimos que hacer cambios en la primera mitad, lo que no es habitual. No nos salió nada bien desde el primer momento. Nos faltó la suerte que tuvimos en otros encuentros y no lo conseguimos en el más importante de la temporada. Dábamos por sentado que el Diocesano iba a ganar y el Aravaca puntuaría contra el Atlético, sabíamos que lo único que nos valía era ganar en Getafe. Nos lo jugábamos todo a una sola carta. Hay que dar la enhorabuena a todos los que se han quedado.

–Descender es doloroso siempre, pero más aún hacerlo en la última jornada...

–Estuvimos toda la temporada en puestos tranquilos de la clasificación y nunca te esperas que pueda suceder esto. Hemos hecho todo lo que hemos podido para evitar esta situación, esto es fútbol, es así y no podemos hacer otra cosa que seguir adelante. Tenemos que empezar a trabajar en la próxima temporada y luchar día a día como viene siendo habitual.

–¿Cómo destacaría el papel de la afición durante toda la temporada?

–Creo que lo que más me llevo esta temporada es el respaldo que hemos tenido del club y de la afición. Es encomiable que hubiese más de 250 personas en el último encuentro y llenásemos tres autobuses, además de la gente que se acercó en coche. Han sido cientos de personas que se han desplazado no solo a este, sino a todos los partidos de la liga. En La Balastera ha habido taquillas que daba gusto verlas. Parecía que el fútbol tenía algo de motivación en Palencia y volvía a generar ilusión. Nuestro objetivo era poner a Palencia en el mapa futbolístico, ya que llevaba muchos años en el olvido en categoría juvenil y al final ha sido una buena imagen y estoy muy orgulloso y muy agradecido.

–¿Cómo se trabaja el estado mental de unos jugadores tan jóvenes después de algo así?

–No se les puede reprochar nada. Ellos han hecho todo lo que han podido, tienen que desahogarse como en otras ocasiones. Lo importante es que saquen todo lo que llevan dentro. Muchos jugadores no podrán seguir jugando en CIA por la edad. Ahora lo mejor es descansar, unas vacaciones y que estén con familia y amigos. Ya habrá tiempo de hablar con ellos y mentalizarse.

–Pese al descenso, ¿qué balance se hace de la temporada desde el cuerpo técnico?

–Lo único que puedo decir es que estoy muy orgulloso de la directiva que ha estado a un gran nivel y nosotros partíamos siendo el club más modesto de la categoría. Una ventaja para unas cosas y una desventaja para otras. Compites con gente profesional, con muchos medios a su alcance, mucha infraestructura y eso es digno de mención.

–¿Cómo prepara el CIA partidos contra rivales que tienen a sus máximos equipos en la Primera División del fútbol español?

–Los preparamos con mucha ilusión, pero como si fuese un partido cualquiera. Buscamos los puntos débiles de los rivales y defender muy bien, que ha sido nuestro principal problema este año. Nosotros competimos contra Primera, Segunda y Segunda B. Solo el Santa Marta tiene a su principal equipo en Tercera. La mayoría de canteras son de equipos fuertes. Lo que tenemos que analizar es que a lo largo de la temporada estuvimos fuera de peligro y en una carta donde había muchos implicados, hemos bajado. Hay que tener en cuenta que Getafe que es un club de Primera, estaba implicado en el descenso, lo mismo que el Alcorcón que tiene a su principal equipo en Segunda. El Diocesano llevaba ocho años sin descender de categoría. Hemos podido pecar de novatos y hemos sufrido las consecuencias. Sin embargo, tenemos que estar orgullosos del trabajo que han hecho los jugadores.

–¿Han llevado bien unos jugadores tan jóvenes las sesiones de entrenamiento, los partidos y los estudios?

–Puedo poner el ejemplo del Valladolid. Sus jugadores entrenan por la mañana, estudian por la tarde y están todos cobrando un sueldo. En la CIA, no cobra ninguno. Nuestros jugadores tienen que estudiar igual que el resto y llevan una vida normal aunque no somos tan profesionales como otros equipos, y eso afecta.

–Este ha sido el primer año de CIA en División de Honor, el equipo ha disputado sus partidos de casa en La Balastera. ¿Cómo ha sido la experiencia?

–Poder jugar en La Balastera es un privilegio para nosotros. Muchos de los equipos de la categoría querían que nos salvásemos solo por el mero hecho de jugar en ese campo. Palencia tiene un gran estadio y debemos fomentar más su uso. Solo espero que en el futuro haya un equipo que esté en una categoría importante para que se le dé más uso, ya que eso sería muy importante para el fútbol. Ojalá podamos estar nosotros pronto para poder seguir disfrutando de ella. Dimos una imagen de Palencia en cuanto a instalaciones muy buena. Hemos ido a Madrid a campos que no podíamos creer el estado en el que se encontraban.

–Para la próxima campaña, ¿le gustaría seguir ligado al equipo?

–Sigo ligado al club. Todo depende de la directiva. Estoy muy satisfecho y agradecido al presidente, Javier Pajares, y al Club Internacional de la Amistad por la oportunidad que me han brindado, siempre voy a estar ahí para lo que ellos necesiten. Evidentemente cuando uno no cumple objetivos, pone su cargo a disposición del club.