El Numancia se aferra a Segunda

El partido se antojaba vital para la permanencia del Numancia. Era 'El Partido' para los rojillos, que no decepcionaron. Intensos de principio a fin, ante un Alcorcón que no llegó a Soria de paseo, pero con mucho menos en juego, los numantinos se impusieron gracias a dos goles de ex alfareros, como David Rodríguez, en el 45, y Escassi, de falta directa. Tres puntos para seguir luchando con garantías por la permanencia.

2 Numancia Incidencias:. 0 Alcorcón Dani Jiménez; Laure, Héctor Rodas, David Fernández, Felipe; Eddy Silvestre, Unai Elgezabal (Gavilán, m. 46), Sangalli, Víctor Casadesús (Borja Mayoral, m. 69), Borja Galán (Nono, m. 53); y Juan Muñoz. Goles 1-0, m. 45: David Rodríguez; 2-0, m. 52: Escassi. Árbitros Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Carlos Gutiérrez y Escassi (Numancia) y a Héctor Rodas (Alcorcón). Inidencias 4.403 espectadores en Los Pajaritos. Se celebró el Día de las Peñas Numantinas y en los prolegómenos se realizó un homenaje a los Jurados de Cuadrilla de las próximas Fiestas de San Juan, con saque de honor

Intenso comenzó el partido con ambos equipos muy centrados. Tras varios minutos de férrea lucha en la medular, el Numancia fue el primero en asustar, con una volea lejana con la zurda de Ganea que se marchó desviada. Los rojillos tuvieron una breves instantes de dominio y acoso, pero el Alcorcón se rehízo. Seguía el duelo de poder a poder, con los locales acercándose más al marco rival, pero sin claro peligro. Sí lo llevó un gran lanzamiento de Fran Villalba desde la frontal que iba camino de la escuadra, pero Dani Jiménez voló para desviar a córner con una gran parada. La respuesta amarilla llegó con un disparo de Borja Galán que atrapó sin problemas Juan Carlos. Empezaban a estirarse los equipos en busca de la portería contraria. Víctor Casadesús cabeceó fuera un centro de Borja Galán. Con el transcurrir de los minutos el partido no caía en intensidad, pero sí en llegadas. Y cuando parecía que al descanso se llegaría sin goles, el Numancia golpeó. Derik centró desde el costado derecho y David Rodríguez, ex del cuadro alfarero, apareció para cabecear a la red y adelantar a los suyos sobre la bocina.

El Alcorcón no renunciaba al partido y Cristóbal Parralo metió a Gavilán, un medio creativo, por Elgezabal, central que actuaba de pivote defensivo. Y el valenciano no tardó en aportar, con una arrancada, en la que tras recortar Borja Galán en el área, finalizó el propio Gavilán con un disparo que repelió Juan Carlos a córner sacando la manopla. A renglón seguido, otra arrancada, esta vez de Fran Villalba, terminó con una falta en la frontal para los locales. Lanzó Escassi, quitando las telarañas de la escuadra para hacer el 2-0. Con la renta, los locales ganaron en serenidad, pero querían más, sin dejar opción a sustos. Escassi cabeceó por encima del larguero en un córner e Higinio lanzó desde el centro del campo, intentando sorprender al portero alfarero, pero el balón se marchó desviado. Diamanka tuvo el 3-0, pero se entretuvo en el área y un defensa logró robarle el esférico antes de poder disparar. El Numancia se gustaba, combinaba y atacaba. Atienza remató fuera de cabeza un servicio de Fran Villalba en saque de falta. Un disparo lejano de David Mayoral que atrapó sin problemas Juan Carlos fue el escaso bagaje amarillo a la media hora de la segunda parte. El Alcorcón era incapaz de plantarse en el área soriana, con los rojillos bien plantados y moviendo el balón, pero tras una larga jugada lo logró, culminando Borja Mayoral con un remate desviado. También fuera se marchó otro lanzamiento lejano de Nono. Al Numancia le empezaba a faltar fuelle, pero los minutos corrían a favor. Sin pasar apuros aseguraba la victoria, que le mantiene muy vivo en la lucha por la salvación, con tres puntos de ventaja sobre el descenso.