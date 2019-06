Un nuevo club del Real Sitio se lleva a la cantera del CD La Granja Los benjamines del CD La Granja, en la Real Sitio Cup. / El Norte FÚTBOL La entidad, con los responsables de las categorías inferiores y monitores, inscribirá a un centenar de niños el próximo curso LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 8 junio 2019, 19:50

El Real Sitio CD, un nuevo club fundado en el Real Sitio de San Ildefonso, será quien lleve el próximo curso al centenar de niños –hasta la categoría infantil– que integraba la temporada pasada la estructura del CD La Granja. La nueva entidad, constituida tras desavenencias entre la actual directiva y los responsables de la cantera del club granjeño, nace con visos de continuidad y el club que preside Pablo Alejandro ha optado por no sacar equipo en categorías inferiores para no plantear un dilema a las familias. «Sucede en muchos sitios. A nosotros no nos agrada que en un pueblo con los habitantes que tenemos haya dos equipos. Por sensatez, no vamos a sacar categorías inferiores este año. Al año que viene ya veremos a ver».

El club ha sido creado por los encargadas de las categorías inferiores del CD La Granja en los años anteriores. Con ese nuevo nombre de Real Sitio CD, está organizando a los niños para competir en la siguiente temporada. El proyecto incluye la inscripción de un equipo senior en el fútbol provincial –tendría que arrancar en Segunda– y un equipo femenino. «Hemos tenido nuestras discrepancias y han creído conveniente hacer un club por su cuenta. Lo que no hemos querido nosotros es dividir a los niños. Como club, solo podemos desearles suerte».

Alejandro lo justifica por los escasos efectivos. «Ya de por sí había problemas para hacer equipos porque no había un número suficiente de jugadores. Si hay 100 niños, nosotros hacemos categorías inferiores y se vienen aunque sea 20 estaríamos dividiendo a los niños». Aun así, el club no renuncia a recuperarlas en el futuro. «Vamos a respetar que los niños jueguen y que este club haga su trabajo. No deseamos mal a nadie».

El CD La Granja ha alcanzando un acuerdo verbal con el CD Quintanar para renovar su convenio y continuar la próxima temporada con su equipo femenino en la liga Doble G. El mandatario asegura que los encuentros seguirán jugándose en el campo anexo al Hospital que lleva su nombre. El nuevo club, con varias chicas inscritas, está a la espera de que se cree una liga provincial

Los efectos de un equipo sénior se verían más a largo plazo, pues mediarían tres categorías con el CD La Granja, que salvó la categoría en Tercera División. El club intentó en su momento el experimento de competir con un equipo en provincial pero acabó abandonando la idea por falta de jugadores.

El nuevo club, integrado por una decena de personas, entre responsables de la cantera y varios monitores que se han incorporado, está cursando ahora las fichas. Tendrá equipos desde la categoría de 'chupetines' a infantiles, que el año pasado jugaron al fútbol sala por falta de efectivos y el próximo curso podrán jugar al fútbol. Su finalidad es mantener la salud de las categorías inferiores y abre las puertas a los niños y niñas interesados.