Rui, nuevo central de la Segoviana: «No vengo a sustituir a Anel» David García, a la izquierda, posa junto a Rui en su presentación. / Juan Martín-Gimnástica Segoviana FÚTBOL La gimnástica presenta al defensa, procedente del Villarrubia, y al portero David García, cedido por el Valladolid LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 25 julio 2019, 22:51

Segovia. Rui Fernando Da Gracia Gomes, alias Rui, llegó ayer a su presentación como nuevo jugador de la Gimnástica Segoviana en el Restaurante Casares para confirmar, indirectamente, la marcha de Anel. No habrá milagro que permita la conciliación laboral del mejor jugador gimnástico del presente siglo. Así, con la misma discreción que ha presidido su carrera, tan protagonista en el campo como silencioso fuera de él, cede el hueco a este leonés, de 34 años, que definió al ya excapitán azulgrana como «leyenda pura» del club. «Es difícil que venga a sustituirle, estamos hablando de palabras mayores. Es todo un reto, pero no quiero que la gente me vea como su sustituto. Soy un jugador de unas características similares y a la vez diferentes. Lo importante es que con su baja, por mucho que se note a nivel de institución, el impacto en el terreno de juego sea lo menor posible».

En ausencia del presidente de la Segoviana, Agustín Cuenca, el directivo Juan Carlos Remedo presentó el acto con Rui y el nuevo guardameta, David García, llegado ayer tras acordar su cesión desde el Valladolid B. Remedo incentivó una competición sana en la portería porque «el que va a ganar es el equipo». Habló de Rui como un jugador «con una calidad impresionante» que llega para dar un salto de calidad en la zaga. «Puedo decir que Ramsés Gil [el director deportivo del club] está encantado de que esté aquí. Acaba de ascender a Segunda B y, aún así, ha apostado por nosotros». Recalcó el ambiente familiar del club y vaticinó: «Seguramente consigamos el ascenso este año».

Tras su breve debut ante el Castilla, David García, que encajó dos tantos ante los que difícilmente pudo hacer más, se integrará en un equipo «que va a luchar por todo lo que se pueda luchar en la categoría» y se mostró muy ilusionado por el proyecto en Tercera División. Se mostró dispuesto a participar en el planteamiento gimnástico de sacar el balón desde atrás. «A mí me gusta esa filosofía. En el Valladolid, desde las categorías inferiores, ya te enseñan a salir con el balón jugado. Puedes perder el balón, pero cuando eres juvenil, lo importante es aprender. Es verdad que esta es una categoría con más riesgo. Es importante jugar bien, pero no regalaremos nada a los rivales».

El cancerbero aceptó que en su primer año de senior sea uno de los más jóvenes de la categoría, pero se declaró capacitado. «En Valladolid estoy acostumbrado a alternar entrenamientos con gente experimentada del filial. Espero dar el nivel y que no se note mi juventud». Sus primeras sensaciones tras conocer el miércoles a Christian fueron positivas. «Además de ser un buen portero, es muy buen chaval. Vamos a competir por el puesto, pero será una competencia sana». No le asusta el paso de representar a un filial a hacerlo con una capital de provincia. «Es una motivación. Hay mayor presión que en un juvenil, pero con muchas ganas de conseguir los objetivos que plantea la directiva y dar una alegría a la afición».

Manu González: «A la Gimnástica no puede venir cualquiera» El técnico de la Segoviana, Manu González, valora positivamente la derrota del miércoles ante el Castilla (1-2). «Yo creo que la imagen ha sido bastante buena. Obviamente, con dos días de entrenamiento no podíamos plantear un partido de tú a tú, ir a buscar al rival o presionar arriba porque físicamente el equipo no está al nivel del Castilla y el riesgo de lesión es elevado. Hemos planteado un partido más conservador, de intentar tener la pelota. En los primeros 60 minutos hemos hecho un partido más controlado. Pero bueno, en ese descontrol ha llegado un gol, hemos podido empatar».. El preparador se muestra satisfecho de las incorporaciones. «Hemos firmado pocos jugadores pero muy buenos. David [Moreno] apenas conocía a los jugadores y ha hecho 35 minutos muy buenos. Javi [Borrego] viene a marcar diferencias y Viti es un jugador con liderazgo y mucha capacidad para sacar el balón jugado. Cuadri ha hecho un gran trabajo. Estoy muy contento con los jugadores jóvenes y veteranos; con los que han llegado y están por venir». González valora la labor de la parcela técnica. «Hay que hilar muy fino, no tenemos una capacidad presupuestaria para tirar de talonario. El perfil de los jugadores que se nos han marchado es muy bueno y hay que buscar ese nivel. Al final, no puede venir cualquiera a la Gimnástica Segoviana. Hay que estar tranquilos, mirar bien en el mercado. Y buscaremos algo de arriba que nos ayude».

Tras ser un aventurero que pasó cuatro años en Malta y ascender el año pasado a Segunda B con el Villarrubia, manchego, Rui explicitó sus ganas de integrarse y empaparse de la cultura de la ciudad. «Buscaba un proyecto que realmente me llamase la atención. Tras mucho deliberar, lo que me convenció era venir aquí». Tras varios años jugando en defensa de tres centrales, su versatilidad táctica está asegurada; también a la hora de jugar en el perfil izquierdo, pese a ser diestro.

Rui se sonríe al recordar su etapa en Ávila y la rivalidad del 'clásico de Castilla'. «Son partidos especiales, ese pique sano. Ahora me toca vivirlo desde el otro lado, es una etapa diferente. Será un placer volver al Adolfo cuando toque». Recordó cómo hace un año le ofrecieron el proyecto de Villarrubia. «Y al final los sueños se cumplen. De la Segoviana no tengo nada que descubrir, venir aquí no es un paso atrás. El objetivo es estar lo más arriba posible, que es lo que realmente me atrae».