Nuevo calendario en Tercera tras la denuncia del Real Burgos Kike controla el balón en el último derbi entre Segoviana y La Granja, en agosto de 2017. / Antonio Tanarro FÚTBOL La Segoviana arranca en el campo de la Cebrereña y La Granja recibe a la Virgen del Camino en un grupo con 21 equipos L. J. G. Segovia Viernes, 17 agosto 2018, 18:27

La readmisión del Real Burgos ha forzado un cambio de calendario en el grupo VIII de Tercera División a menos de diez días del inicio de la competición. La Federación de Castilla y León de Fútbol acata el auto del Juzgado de primera instancia Número 5 de Valladolid, que obliga a inscribir al cuadro burgalés en la temporada que arranca el próximo domingo al entender que de no hacerlo el prejuicio para el club sería irremediable si se decidiera que no debió descender. El club quedó decimoctavo y reclama que el partido ante la Arandina, aplazado porque tres de sus jugadores fueron convocados con la selección regional, no debió cambiarsede fecha. El Burgos, que cayó 0-3, se quedó a un partido de la salvación. El resultado es un grupo con 21 equipos, un turno de descanso en cada vuelta y jornadas entre semana, pues la fecha de fin de temporada es inamovible por el inicio de la fase de ascenso a Segunda División B.

Así las cosas, la Segoviana arranca el próximo fin de semana en casa de la Cebrereña y cierra la temporada regular en La Bañeza. Su primer partido como local será ante el Astorga y el último ante el Zamora, al que recibirá en la penúltima jornada. La fecha anterior se las verá con otro habitual en la zona alta como el Cristo Atlético. Descansará las jornadas 9 (21 de octubre) y 28 (el 24 de febrero). Mientras, La Granja recibirá en El Hospital a la Virgen del Camino y cierra el curso, también en casa, ante el Sporting Uxama. Su primer desplazamiento será a Briviesca antes de un tramo exigente, pues se mide en apenas siete jornadas a Segoviana, Ávila, Cristo y Zamora. El cuadro de José Luis Segovia tiene la particularidad de descansar en la penúltima jornada del calendario (23 de diciembre y 12 de mayo), con lo que ello pueda suponer de cara a la permanencia.

El calendario queda muy apretado y el primer derbi segoviano en la categoría desde 2015 será el miércoles 12 de septiembre en La Albuera. El duelo en La Granja será el 3 de febrero. No será la única jornada entre semana para cumplir con los requisitos, sin olvidar el impacto de la meteorología a la hora de aplazar encuentros. Se jugará el 1 de noviembre, 6 de diciembre y el 23 de abril. Y habrá un tramo de congestión de cinco partidos en dos semanas, desde el 21 de abril al 5 de mayo. Mientras, el grupo A de Regional de Aficionados, donde militan Unami, El Espinar-San Rafael y Cuéllar, queda con 17 equipos y no altera su calendario; los rivales que tenía previstos el Real Burgos en cada jornada descansarán esa semana.

La Gimnástica Segoviana jugará este sábado a las 20:00 horas su último amistoso de la pretemporada en el Estadio Municipal de La Albuera ante Las Rozas, uno de los equipos madrileños de referencia en Tercera División. La entrada será gratuita. Mientras, el CD La Granja recibe en El Hospital al Colegios Diocesanos abulense, de Regional de Aficionados, a partir de las 19:00 horas.

El meta Yiyo, que jugó unos minutos en el encuentro del miércoles, estará en la plantilla granjeña para el arranque de temporada. Procedente de El Espinar, será su décima temporada en el equipo del Real Sitio y luchará por un puesto con Sergio Trujillo y Lorenzo Gómez. El club justifica la necesidad de tres porteros ante cualquier inconveniente físico o problema laboral.