La nueva vida de Garre en el Palencia Cristo

Cristo Garre, en el encuentro contra la Arandina. El delantero ha pasado de la grada al once titular tras la llegada de Julio César

«Afortunadamente para mí, llegó Julio César». Son las palabras del delantero del Palencia Cristo José Garre, quien no disimula ni un ápice que el cambio de entrenador le ha sentado a las mil maravillas. Es la nueva vida del delantero andaluz, que ha pasado de la grada al terreno de juego tras la llegada en enero del técnico brasileño. «Con la llegada de Julio César empezamos todos de cero y él me ha dado la oportunidad y, sobre todo, mucha confianza», destaca ilusionado el almeriense.

La temporada no empezó de la mejor forma para Garre, que, tras una lesión y la llegada de Adri Herrera, se instaló en el ostracismo de Pablo Huerga. «Con Huerga empecé lesionado y a raíz de ahí, la confianza que tenía conmigo desapareció. Me dijo que no contaba conmigo, porque me quería ubicar en una posición que no era la mía. Yo siempre le decía que era delantero. De segunda punta me encuentro bien, pero mi posición natal es la de delantero centro», recuerda el almeriense, quien se planteó el porqué de su fichaje por el conjunto morado. «En la primera vuelta, tras las lesiones y no tener minutos, me empecé a plantear la situación. Pensaba que para qué había venido. Los compañeros me ayudaron a que siguiera esforzándome. Sabía que tarde o temprano me iba a llegar una oportunidad», prosigue.

Y esta llegó cuando Julio César se enfundó la indumentaria del Palencia Cristo. Con él aterrizaron la titularidad, los goles y la felicidad. Y es que Garre está siendo el máximo exponente de la situación que ha vivido el club palentino con la llegada del preparador brasileño. Kike, Blanco o Pablo son otros futbolistas y eso se nota en el terreno de juego. «El entrenador está haciendo que nadie se acomode. Cuando uno no está al 100%, estará otro compañero que sí lo está», destaca Garre, que compite por un puesto en el once titular con Adri Herrera, que hizo un doblete el pasado sábado, y Toni de Souza. «Cuanta más competencia, mejor. Faltan muchas jornadas y pueden pasar muchas cosas como lesiones, sanciones... Siempre es bueno tener rivalidad para que te esfuerces más y des siempre el máximo, tanto en los entrenamientos como en los partidos», continúa.

Entre las virtudes del nuevo Palencia Cristo se encuentra el poderío defensivo que se ha experimentado con el brasileño al frente. En los dos últimos encuentros la portería se ha quedado a cero, aspecto de vital importancia para seguir escalando en la clasificación. «Con la llegada de Julio César se ha visto otra imagen. Lo primero que nos dijo es que teníamos que encajar menos goles. Nosotros hacíamos con mucha facilidad gol, pero también nos los marcaban. Era una faceta que teníamos que corregir y lo estamos haciendo, como se ve en los últimos resultados», señala Garre, antes de analizar la importancia de sumar una nueva victoria el sábado ante el filial de la Cultural Leonesa. «Esta semana tenemos un viaje a León y vamos a por los tres puntos. El Júpiter es un buen termómetro. Es un rival duro y tenemos que demostrar que no nos asusta nadie. Nosotros, desde el principio, hemos visto posible el 'play off'», analiza.

Y es que Garre se ha convertido en un referente para Julio César, ese entrenador que el pasado sábado aseguraba que «si logramos que todos jugadores estén bien, esto promete». Entre ellos ya está José Garre, que ha experimentado una nueva vida en el Palencia Cristo.