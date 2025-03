Neymar y Álvaro trasladan la trifulca a las redes sociales

colpisa Lunes, 14 de septiembre 2020, 18:43 | Actualizado 19:23h. Comenta Compartir

Después del duelo de máxima rivalidad en el fútbol francés, que acabó de forma vergonzosa con cinco expulsados el domingo por la noche, el delantero del París Saint-Germain Neymar y el defensa español del Olympique de Marsella Álvaro González prosiguieron este lunes en las redes sociales su volcánico enfrentamiento.

El astro brasileño Neymar, que se quejó repetidamente de que González le había proferido comentarios racistas, señaló en Twitter que fue fácil para el VAR captar su «agresión» al jugador cántabro. «Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome 'mono hijo de puta'... Yo fui expulsado ¿y él?», añade el delantero del PSG, quien vio una tarjeta roja después de que los responsables del VAR pidieran al árbitro del encuentro que revisara una imágenes en las que Neymar cacheteaba repetidamente la cabeza de González.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Por su parte, el defensa central del OM rechazó los comportamientos racistas y defendió la integridad de su carrera profesional. «No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día», afirmó el defensa central del OM en un comentario acompañado de una fotografía con varios compañeros de equipo, todos de diferentes razas. «A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo, increíbles tres puntos», agregó el zaguero de Potes.

Neymar envió una respuesta directa a ese comentario diciendo a González: «No eres hombre para asumir tus error». «¡No te respeto! ¡No tienes carácter! Asume lo que dices... Sé un hombre. Racista», insiste la estrella brasileña, «arrepentido solo de no haberle dado en la cara a ese bobo».

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

El encuentro, que supuso la primera victoria del OM por 0-1 sobre el PSG desde 2011, terminó con las expulsiones de Neymar, Kurzawa y el argentino Paredes por el equipo parisino y de Amavi y el también argentino Darío Benedetto por los marselleses.

Todas las tarjetas rojas se mostraron por una lamentable tangana que tuvo lugar en el minuto 97 después de una dura respuesta de Paredes a una entrada, pero que sucedió a un encuentro muy caliente y con mucha tensión.

Y es que antes de la tangana hubo nada menos que doce tarjetas amarillas, además de que González se quejó al árbitro de que el argentino Ángel di María le había escupido.

No es la primera vez que Álvaro se ve sumido en un lío con alguna estrella. En 2016, en durante un derbi entre el Barcelona y el Espanyol, ya mantuvo un pique con el astro argentino. El defensa propinó un codazo al '10' que lo dejó tendido cerca del área.

Messi se acercó a su adversario y escupió hacia el césped, cerca de las botas del español. Esto inició la discusión entre ambos: «Me diste, mirá adónde me diste», recriminó Messi. «¿Qué quieres, que te deje pasar?», le contestó entonces González, que arremetió: «Eres muy bajito». «Y tú eres muy malo», apuntó el azulgrana.

«Las cámaras lo sacan todo. Él me dice que no me escupe a mí. Soy sincero, voy a intentar chocarlo para que no pase a portería y nos hagan otro gol. Intento hacer lo mejor para que no me supere. Yo le digo era bajito y él que yo que era muy malo. Los dos teníamos razón y no hay nada más que decir. Él se ríe, yo me río y son cosas que tienen que quedar ahí», explicó Álvaro tras el partido.

Más tarde, en una entrevista en RMC, el defensa resumió todo lo sucedido. «Recuerdo que fueron tres partidos seguidos muy intensos. Le fui con todo, le dije enano y después me humilló», dijo.