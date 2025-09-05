El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Comienza el desfile de Peñas de las Fiestas de Valladolid
Julian Nagelsmann reacciona al juego de Alemania AFP
Mundial | Fase de clasificación

Nagelsmann estalla ante la crisis de Alemania

El seleccionador germano criticó la falta de compromiso de sus jugadores elegidos y amenazó con sustituirlos

David Hernández

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:49

Alemania no pudo comenzar peor su camino hacia el Mundial de 2026 al caer el jueves 2-0 contra Eslovaquia en Bratislava. La imagen de los jugadores germanos fue muy pobre y desató la frustración del selecionador, Julian Nagelsmann, en la posterior rueda de prensa. El técnico alemán aseguró que algunos futbolistas «juegan con el freno puesto», además de cuestionar la falta de hambre e insistir en que «ganar un tercio de los balones no es suficiente».

Más llamativa aún su amenaza de cambios entre los elegidos. «Para la próxima, quizás debamos llevar jugadores con menos calidad, pero que tengan ganas de darlo todo en el campo», afirmó Nagelsmann, contundente con la actitud del equipo. En el once titular se encontraban jugadores de la talla de Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Florian Wirtz o Nick Woltemade. Alemania siempre tuvo grandes nombres, que conformaron algunas de las generaciones más dominadoras del fútbol, pero hace tiempo que dejaron de ser un rival temido para sus oponentes.

Este tropiezo supone el fin de un récord que tenían los germanos, ya que es la primera derrota registrada en condición de visitante durante eliminatorias de clasificación a la Copa del Mundo. Hasta ahora, Alemania había ganado 40 veces y sumado 10 empates, con una racha de 18 triunfos consecutivos desde 2008. También es la primera vez que pierde tres partidos oficiales de forma seguida. El descalabro de la Nations League, en la que los anfitriones cayeron contra Portugal en semifinales y Francia en la final de consolación, sumado a la derrota en Eslovaquia, confirma una estadistica triste para la tetracampeona.

Su participación en el próximo Mundial se complica, ya que los teutones no pueden dejarse más puntos y tendrán que ganar todo y esperar que Eslovaquia falle. Alemania tiene la repesca en cualquier caso garantizada, pero es un destino indeseable. Ya lo sufrió Italia en 2018 y 2022, cuando cayó contra Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente. La 'Mannschaft' solo estuvo ausente en dos citas mundialistas y sería un fracaso enorme no clasificarse. En sus últimas dos participaciones se despidió en fase de grupos, después de ser campeona en 2014, pero este podría ser el golpe definitivo a una generación que no ha sabido sustituir a la anterior.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  3. 3

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  6. 6

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  9. 9 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  10. 10

    Olleros de Tera clama por el vecino que presuntamente apuñaló a su atracador: «Es la crónica de una muerte anunciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nagelsmann estalla ante la crisis de Alemania

Nagelsmann estalla ante la crisis de Alemania