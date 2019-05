Murcia, primera parada en el camino del ascenso para la Segoviana Jugadores del Churra celebran un gol. / Twitter EDMF Churra El conjunto gimnástico se enfrentará este fin de semana al EDMF Churra, que quedó cuarto en el grupo murciano con 77 puntos en 42 jornadas FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 20 mayo 2019, 18:56

Decía Manu González, el técnico de la Segoviana tras el partido frente al Palencia Cristo, que no tenía ninguna preferencia para el sorteo de esta fase de ascenso a Segunda División B tras asegurar la segunda posición en el grupo VIII de la Tercera División. Simplemente saber el rival que tocara en suerte, ver la zona, ver cómo se puede trabajar, en un play off los que se clasifican son todos buenos. Y siempre hay muchas variables, como el número de puntos durante la temporada, el desplazamiento (si es largo o corto) por aquello de la afición, si es un campo de hierba natural o de césped artificial... teniendo en cuenta que no va a ser fácil; es uno de esos tópicos del fútbol, pero también es cierto.

Y tras el sorteo realizado en la tarde de este lunes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la real Federación Española de Fútbol, la maquinaria de la Segoviana ya se ha puesto en marcha para recopilar toda la información y los datos del equipo de la EDMF Churra, de Murcia, en la primera de las tres eliminatorias a las que va a tener que hacer frente el conjunto gimnástico.

Por orden, lo primero fue el sorteo de la fase de ascenso de Segunda División B a Segunda División, así como la fase de permanencia de esta categoría, acto que contó con la presencia del exjugador internacional Joan Capdevila, encargado de la extracción de las bolas.

Otro exjugador internacional, Albert Luque, fue el encargado del sorteo de la fase de ascenso a Segunda B, primero con el de los emparejamientos de los primeros clasificados (entre ellos el Zamora). Tras él, la mano inocente para emparejar a cuartos y segundos fue Julio Baptista, el exfutbolista del Sevilla y del Real Madrid. Bolas azules, para los cuartos clasificados, bolas verdes, para los segundos. Y fue el encargado de emparejar al conjunto gimnástico con el cuarto del grupo 13 (Murcia), el EDMF Churra. Albert Riera fue el encargado de cerrar esta eliminatoria con los emparejamientos entre los terceros clasificados de los grupos de Tercera.

Rápidamente, y gracias a las nuevas tecnologías, a consultar los datos del rival en suerte, el EDMF Churra. Club fundado en 2009 (Murcia capital) ha sumado 77 puntos en 42 jornadas, al ser un grupo con 22 equipos. Su campo, municipal, de césped artificial, tiene una capacidad para mil personas. Viste camiseta verde, pantalón verde y medias blancas. Ha logrado 63 goles y ha encajado 50. La temporada pasada ya disputó 'play off' de ascenso a Segunda B. El partido de ida tendrá lugar este fin de semana y el de vuelta, en el municipal de La Albuera