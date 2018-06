VAR, todo lo que debes saber sobre él El sistema de videoarbitraje se utilizará en el Mundial de Rusia con el objetivo de «ayudará a aumentar la integridad y la justicia en el juego» JAVIER VARELA Madrid Jueves, 14 junio 2018, 13:43

La International Football Association Board (IFAB) aprobó de forma unánime en marzo de 2018 la utilización del sistema de videoarbitraje (VAR), que se aplicará en el próximo Mundial de Rusia, durante su 132 reunión anual general celebrada en la sede de la FIFA en Zúrich. Esta decisión «representa una nueva era para el fútbol» y desde la IFAB se espera que la utilización del VAR «ayudará a aumentar la integridad y la justicia en el juego».

«La filosofía del VAR es mínima interferencia-máximo beneficio, con el objetivo de reducir las injusticias causadas por errores o no apreciación de incidentes serios en relación a cuatro supuestos: goles o no; penaltis o no, tarjeta roja directa (no segunda amarilla/amonestación) y error de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado del equipo que comete la falta«, explicó la IFAB.

Tras varios años de prueba y de su aplicación en competiciones de todo el mundo y de su utilización en cuatro competiciones de la FIFA –la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017 y las Copas Mundiales de Clubes de la FIFA de 2016 y 2017–, se concluyó que la incorporación del VAR sería positiva para el fútbol.

¿Qué busca el VAR?

Los árbitros asistentes por vídeo estarán atentos a errores claros en estas cuatro situaciones «que inclinan la balanza» en un partido:

1.- Goles

Determinarán si se produjo una infracción por la que no debería concederse un gol.

2.- Decisiones sobre penaltis

Su función consiste en garantizar que no se tomen decisiones claramente erróneas relativas a decretar o no decretar una pena máxima.

3.- Incidentes saldados con tarjeta roja

Los miembros del VAR se asegurarán de que no se haya cometido un error claro relativo a la expulsión o no expulsión de un jugador.

4.- Confusión de identidades

Cuando un árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado, o no tiene claro qué jugador debe ser sancionado, el VAR está a su disposición para informarle.

¿Cómo funciona?

Los miembros del VAR están constantemente valorando decisiones cruciales en un segundo plano, pero en caso de que necesiten ponerse en contacto con el árbitro, el proceso sigue estos tres pasos:

1.- Se produce una incidencia

El árbitro informa a los asistentes de vídeo, o los asistentes de vídeo recomiendan al árbitro que se revise una decisión o incidencia.

2.- Revisión y recomendación de los asistentes de vídeo

Los asistentes de vídeo examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro de lo que están viendo en pantalla mediante un sistema de audio.

3.- Decisión/acción arbitral

El árbitro toma la decisión o actúa adecuadamente tras ver las imágenes grabadas en el lateral del campo, o bien basándose en la información que le han comunicado los miembros del VAR.

Preguntas frecuentes

¿Quién toma las decisiones finales?

En todo caso, el árbitro principal del partido tiene la última palabra. El VAR está ahí simplemente para ayudar, orientando e informando para contribuir a evitar errores claros.

¿Tener el VAR marca la diferencia?

Un estudio independiente ha descubierto que el VAR ayuda a incrementar la toma de decisiones correctas desde el 93% hasta el 98,8%*.

¿No provocará largos parones en el juego?

Dado que, como media, las revisiones sobre el campo solo se producen una vez cada tres partidos, se pierde menos de un minuto de tiempo de juego con la utilización del VAR, frente a casi 9 minutos en relación con las faltas.

Para que los espectadores estén informados, la FIFA ha previsto que en la sala de operaciones de vídeo (VOR) habrá una persona que escuchará las decisiones que adopte el VAR y las comunicará tanto a los comentaristas de televisión como al personal del estadio responsable del manejo de las pantallas gigantes. En ellas se ofrecerán repeticiones de las jugadas que sean revisadas por el VAR y se incluirán subtítulos con las decisiones que adopte para que los aficionados las conozcan.