Rodrigo y Thiago: del Mundialito de colegios... al de verdad

«Es peculiar poder llegar a este nivel, a todo un Mundial, con tu amigo de la infancia. Era difícil imaginarse que podríamos estar aquí representando a España en el Mundial. Estoy muy contento por estar aquí y más por compartir este sueño con él», explicó Rodrigo Moreno (Río de Janeiro, 1991) en Krasnodar cuando le preguntaron por su relación con Thiago Alcántara ?(San Pietro Vernotico, Brindisi; 1991), ese niño con el que compartía colegio y muchas horas de juegos en Río. «Es uno más de mi familia. Como si fuera mi hermano o mi primo», concreta.

No tienen lazos sanguíneos, pero se consideran primos porque sus padres, el mítico Mazinho y Adalberto Machacado, también brasileño, pero al que las lesiones le impidieron mostrar las virtudes que se le intuían como carrilero, son sus padrinos ya que han pasado media vida juntos. Tras coincidir en Brasil (jugaban en el equipo de fútbol sala de la escuela de la categoría prebenjamín del Flamengo) lo hicieron en Vigo, donde aterrizaron al final de la década de los 90 sus padres.

Mazinho creó una escuela de fútbol en Vigo y se llevó a Adalberto como director aunque aquello duró solo tres años. Siendo «unos renacuajos» deslumbraron en los infantiles del modesto Ureca (ahora Escola Deportiva Val Miñor), un club de Nigrán, en la comarca de Vigo, junto a Rafinha... aunque este último al principio, en edad alevín, era portero antes de decidir atacar la meta rival y no defender la propia como su idolatrado Richard Dutruel. Unos diamantes en bruto. Thiago, que solía dormir en casa de Rodrigo cuando Mazinho viajaba por negocios, se fue en 2005 al cadete del Barcelona, como su hermano, y Rodrigo optó por el Celta... donde estando en el juvenil vio el acceso al primer equipo algo ocupado por Diego Costa, cedido por el Atlético, y un prometedor punta del filial (Iago Aspas).

Emigrantes por obligación

Además, las necesidades económicas del club, donde su padre trabajó de ojeador, hicieron que fuera casi obligatorio su traspaso al Real Madrid (por solo 300.000 euros) en 2009.... antes de que, tras ser citado por Pellegrini para el primer equipo, fuera vendido al Benfica por seis millones con opción de recompra. Tuvo un breve paso por Inglaterra (cedido en el Bolton, donde su padre le arropó viviendo con él) pero terminó de despuntar en el Benfica.

Estos amigos, todos con genes brasileños, optaron por representar a España mientras que Rafinha -hermano de Thiago- se decantó por Brasil en 2012, meses antes de aquella decepción de España en Londres. Aunque el ahora interista estuvo en los Juegos de Río con Brasil ahora no podrá ver a su hermano y su 'primo' en Rusia. Nunca han perdido el contacto y cuando las lesiones les han golpeado han estado cerca unos de otros, pese a la distancia. Los kilómetros que les separaban nunca han sido un problema para esta familia, aunque unos se apelliden Alcántara y el otro Machado.

«Tengo bonitos recuerdos. Incluso antes de venir aquí, en casa, revisando con mi madre fotos de cuando éramos pequeños (junto a Uri, otro brasileño amigo de ambos). Jugamos una especie de Mundialito en 2001, en el que cada colegio era una selección y nosotros éramos Inglaterra. Es gracioso ver que ahora estemos todos en un Mundial de verdad», dice rememorando tiempos pasados, como aquellos en los que lideraron a Galicia pero solo pudieron ser subcampeones en un torneo infantil estatal disputado en Mérida o cuando ganaron, con el modesto Ureca, la Liga Galega tras ganar en el decisivo duelo al Celta... y en A Madroa.

Con Julen, a por la «copa de miniatura»

Luego vivieron alegrías en la sub 19 y en la sub 21, con la que fueron campeones de Europa en Israel hace cinco años... con Julen Lopetegui de técnico. Y es que ambos han completado el viaje hasta el Mundial con el vasco al frente del grupo. El delantero del Valencia, que en su primera etapa en el club vivió un mal momento y su 'tío' Mazinho le aconsejó sobre un club que conocía bien, explicó cómo ha vivido la manera de gestionar el grupo de Lopetegui desde las inferiores. «En el trato directo y la forma de transmitir no ha cambiado mucho. La selección desde inferiores trabaja de una forma uniforme. Quizás en otro equipo su forma de transmitir sería distinta. Pero aquí el estilo desde inferiores es parecido. Ha estado con muchos de nosotros desde inferiores, pero más que nada es algo natural, el tiempo pasa y algunos se retiran y otros llegan. Más que algo premeditado es algo natural que siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá», dijo este chico de 27 años que como Thiago debutó ya en la etapa de Vicente del Bosque en La Roja pero ahora va a completar su sueño de jugar un Mundial. Y con su amigo de la infancia, el mismo que «cuando veíamos la tele siendo pequeños» tenía delante de sus ojos «una copa en miniatura que les dan a los campeones, una réplica pequeñita. Una gozada». Ahora ellos pueden luchar por la suya.