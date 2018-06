Griezmann: «Hoy no es el día para hablar de mi futuro» 00:23 Antoine Griezmann, durante la rueda de prensa ofrecida este mediodía. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El delantero francés no se pronuncia sobre su continuidad en el Atlético o su fichaje por el Barça aunque sí ha manifestado que tiene la decisión tomada PEDRO M. CAMPOS DUBÓN Martes, 12 junio 2018, 19:29

Antoine Griezmann ha dejado a los aficionados al fútbol con un palmo de narices. Especialmente a los seguidores del Atlético y del Barça. El francés se ha negado a desvelar dónde jugará la próxima temporada. Se contradice a sí mismo, ya que el delantero anunció que se pronunciaría sobre este aspecto antes del Mundial. El seleccionador francés, Didier Deschamps, le había instado a que hablara alto y claro. Le ha dado igual. Silencio stampa.

«Sé que hay mucha espera, pero hoy no es el día para hablar de mi futuro». Estas han sido las únicas palabras del atacante sobre su futuro. Lo ha hecho en castellano ante la expectación mediática generada en España. Y ahí se acabó todo. Pese a los intentos para que se pronunciara, el jefe de prensa de la Federación Francesa ha cortado cualquier pregunta sobre el tema. No ha dado ni pistas. Los atléticos y los barcelonistas tandrán que esperar. Sólo ha habido un matiz, y es que sí ha manifestado que sabe con qué camiseta jugará la próxima temporada: «La decisión está tomada, pero como he dicho, no es el momento ni el lugar para decirlo».

Sí se ha referido a si la insistencia por saber su futuro le crea presión: «No tengo más presión, estoy tranquilo y centrado en este Mundial. Estoy feliz y es lo más importante ahora. Hace tres meses que vivo con esto y estoy habituado, ahora hay que pensar en la Copa del Mundo».

23 millones por temporada

Hace pocas semanas el fichaje de Antoine Griezmann por el Barça era un hecho. Ahora ya no está tan claro. La insistencia de Enrique Cerezo podría haberle convencido para permanecer en el Atlético, donde es la máxima figura del equipo, tal y como ha vociferado Simeone en multitud de ocasiones. Los 23 millones de euros limpios por temporada que le podrían haber ofrecido, en un salto estratosférico en su ficha, también podrían haber pesado.

Antoine Griezmann llegó al Atlético en la temporada 2014-2015 procedente de la Real Sociedad. Desde su llegada ha anotado 112 goles en cuatro temporadas, con dos títulos: una Europa League y una Supercopa de España. Pero para él podrían no ser suficientes. Ha deslizado que quiere ganar más trofeos y cree que el Barça se los ofrece. El año pasado el club que parecía tentarle era el Manchester United. Al final se quedó en Madrid. Para saber qué pasará ahora todavía habrá que esperar.