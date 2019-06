El Monteresma conquista la Copa Delegación

Con el calor como protagonista (ha sido un fin de semana marcado por las elevadas temperaturas en todos los acontecimientos deportivos) el Monteresma la Atalaya se ha proclamado campeón de la Copa Delegación del fútbol provincial, tras vencer 2-0 al Cantalejo en la final disputada en el municipal de La Albuera.

Y lo hizo gracias a los dos goles que marcó en la primera parte, aunque el Cantalejo tuvo una mejor puesta en escena en los comienzos. Y seguramente se acordará de la jugada en el primer minuto de partido, porque es esa que, cuando uno pierde, queda grabada. Un fallo en línea defensiva del Monteresma propició que César, con toda la portería para él solo (portero incluido) soltara un zambombazo que repelí con fuerza en el larguero. Ya no es que no marcara, en el que el rebote y al intentar rematar, fue empujado. Desde la grada, parecía un penalti claro (e incluso con alguna sanción más el defensor), pero no lo apreciaron así ni el colegiado ni sus auxiliares.

Tardó un poco en entrar en calor (y ya era difícil) el conjunto de Palazuelos y despertó a los diez minutos. Provocó un saque de esquina y en la acción posterior, el remate de Javi Trilla salió fuera por poco. Alguno cantó gol por aquello del efecto óptico. En esa portería que da a las piscinas, no es la primera vez que pasa. El choque estaba entretenido en esos primeros minutos, con dos equipos que fueron fieles a su estilo de juego. A los dos les gusta el balón, nada de pelotazos sin sentido, y sacando el balón de atrás, jugando con criterio.

Y si el Cantalejo no olvidará la jugada de ese primer minuto, tampoco olvidará la que le costó el gol. Una jugada que terminó con un balón de atrás de un defensor (o eso pareció desde la grada) que atrapó el portero con las manos. El árbitro señaló libre indirecto. Y esa jugada iba a significar el primer gol del Monteresma, con un fuerte lanzamiento de Javi Sanz, que mandó el balón al fondo de la red, para enfado del guardameta Carlos.

Ese gol hizo daño al Cantalejo, mientras el Monteresma, con ventaja en el marcador, fue poco a poco asentándose en defensa, aunque el balón rondaba con peligro las dos áreas. Tras el obligado parón a la media hora de partido para refrescarse (unos valientes) llegó el mazazo definitivo. Este sí para aplaudir, en una gran jugada individual de Ousama, que envió un pase medido para que de Nuevo Javi Sanz batiera a Carlos. Nada que objetar. Un gran gol desde el inicio de la jugada, hasta el remate final. Y tuvo su efecto psicológico, tanto por el minuto, como por lo que suponía.

Y con ese 2-0 se llegó al descanso, para poner en claro las ideas (y si era posible a refrescar y tranquilizar los ánimos). El Monteresma, sabedor que esa ventaja le permitía afrontar la segunda parte con un planteamiento claro mientras que el Cantalejo estaba obligado a realizar un esfuerzo mayor que podía mermar sus fuerzas físicas.

No hubo más goles, alguna que otra salida de tono desde la grada (también estaba caliente, con algún que otro grito hacia el delegado provincial que no pasaron a mayores). Poco a poco los minutos iban pesando como una losa en los ánimos del Cantalejo, que aún con todo no quería irse de vacío, mientras que el Monteresma trataba de buscar alguna acción que le permitiera sentenciar el encuentro con un tercer gol que sería más que definitivo.

El conjunto briquero volvió a reclamar penalti en una salida del portero Miguel Ángel con los pies por delante;tampoco pitó nada el colegiado. Los minutos fueron pasando con los cambios, tarjetas y con un Monteresma firme en defensa. El encuentro terminó con la expulsión de Óscar Gómez (Cantalejo) y con los jugadores del Monteresma celebrando el título con los aficionados que acudieron a La Albuera.