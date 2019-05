El milagro del Churra y la encerrrona del 'campo del caucho'

González: «No podemos ensayar cómo nos van a escocer los pies en Murcia»

El entrenador de la Segoviana, Manu González, asumió la incidencia del terreno de juego en el duelo de ida de la primera ronda de 'play off'. La hora, 17:30, no es buena para un equipo nada habituado a las altas temperaturas, la humedad, el césped o las dimensiones. «Confío en que sepamos valorar el riesgo, plantear el partido de una manera adecuada a nuestras virtudes y poder sacar un buen resultado». El club viaja esta mañana y entrenará en el Municipal de Churra de 19.30 a 20:30 horas.

González ha optado por no ensayar esta semana en hierba artificial. «Ningún campo de los que conozco se parece a los que nos vamos a encontrar. Lo que van a escocer los pies en Murcia no van a escocer aquí, no se parecería en nada. Es absurdo». El técnico esgrime el buen rendimiento en terrenos de hierba artificial como Bupolsa o Santa Marta.

Si no hay sorpresas, Christian será el portero suplente de Facundo en Murcia y vivirá su primer 'play off' con la Segoviana. «Hay que ponérselo difícil al míster, aunque en mi caso sea más complicado. Aunque seamos nuevos, somos conscientes de que hay mucho juego, que los objetivos del club están pendientes y daremos lo mejor de nosotros para competir allí y rematar la faena aquí». Tiene bien aprendido el lema de una fase de ascenso: «Como tengas 20 minutos malos y te metan dos goles, remóntalo después».

El portero asume el bote irregular, que cualquier falta peligrosa desde campo propio puede ser peligrosa. «Yo estaba acostumbrado a jugar toda mi vida en hierba artificial. Ahora me he hecho más exquisito y me he acostumbrado a La Albuera», sonrió. «Hay que ser prácticos. Si hay que sacrificar el juego tan bonito que hacemos, igual merece la pena».

Christian subrayo que estar en el equipo es ya «un lujo» y se mostró satisfecho. «Por lo que me dicen, le he puesto las cosas complicadas a Facundo. Al final uno se queda con lo que ve y es Facundo el que está jugando, aun así intento apoyarle en todo lo que puedo, con las mismas ganas si juego como si no. El míster tiene que decidir entre y uno y otro, pero trabajamos lo mismo. Aquí no nos dejan bajar el ritmo».