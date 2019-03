Mikel se aferra a su nueva oportunidad en el Palencia Cristo Mikel Prieto, en su primer entrenamiento con el Palencia Cristo. / Antonio Quintero El extremo considera muy importantes los enfrentamientos contra equipos directos para alcanzar el sueño del 'play off' ÁLVARO MUÑOZ Palencia Miércoles, 6 marzo 2019, 12:25

Mucho le ha cambiado la vida a Mikel Prieto en un año. El último refuerzo del Palencia Cristo antes del cierre del mercado se fue de su actual equipo en enero de 2018 y 365 después, tras haber militado en equipos como el Almagro y el Logroñés, el extremo palentino ha vuelto a la que fuera su casa. Desde entonces el trabajo y dedicación del Mikel ha servido para que Julio César, el entrenador que avaló su fichaje, le diese una oportunidad que le ha servido para ser titular en los últimos tres enfrentamientos. Y es que el extremo se aferra a su nueva oportunidad en el Palencia Cristo.

Y lo hace a base de goles, como el del pasado sábado, cuando logró la igualada en la segunda mitad. «El otro día, cuando nos metieron el gol, estábamos flojos anímicamente. Tuvimos el empate a uno que nos empujó hacia la victoria», resumió ayer con naturalidad el palentino, que, en esta nueva etapa, compagina el fútbol con el trabajo en un establecimiento hostelero familiar. «Mi fichaje fue más fácil al saber que podía disfrutar de las dos cosas. En el Almagro estaba jugado con asiduidad, pero en el Logroñés no estaba disfrutando de todos los minutos que quería», continuó.

Precisamente, el extremo se fue del Palencia Cristo en busca de un futuro en el complicado mundo del fútbol. Esa oportunidad no llegó y en casa pretende asentarse para seguir creciendo, a la par que lo hace el club. «No ha sido una decepción no triunfar fuera. Luché por un futuro en el fútbol, pero es muy complicado. Hay mil jugadores similares y, muy buenos, hay muy pocos. Es muy complicado llegar. He vivido experiencias nuevas y he aprendido mucho en cada equipo. Para nada lo veo como una decepción. Estoy muy contento de mi etapa fuera de Palencia», afirma ilusionado Mikel, quien también se empapa de los conocimientos de un Campeón de Europa como lo es su actual técnico, quien, de momento, le ve como indiscutible. «Desde que estoy en el club, estoy trabajando para ganarme ese puesto. Luego el técnico ya decide para bien o para mal», prosiguió.

Racha positiva

Precisamente con Mikel en el campo, el Palencia Cristo no ha perdido ningún encuentro y la racha de la pasada temporada, cuando el equipo no perdió ningún encuentro desde el 7 de enero, empieza a asomarse en la actual temporada. De momento son cuatro victorias consecutivas, que han servido para que el equipo ya huela los puestos de la fase de ascenso. «Me marché perdiendo contra el Tordesillas. A raíz de ahí se empezó a ganar y ya no estaba en el vestuario a partir de las victorias. No sé si hay similitudes con la temporada pasada. La clave va estar en encuentros como el de este sábado, cuando nos enfrentemos al Real Ávila. Ahí se va a ver si vamos a jugar el 'play off' o no, porque la temporada pasada se ganaron los partidos con los equipos punteros. Eso da la regularidad para dar el salto», analizó Mikel Prieto, quien reconoce la dificultad del Grupo VIII de Tercera División para alcanzar puestos de fase de ascenso. «Todos los partidos son complicados. Sabíamos que en León y en Cebreros no era fácil sumar los tres puntos y lo conseguimos. Ahora nos enfrentamos a un rival empatado a puntos (Real Ávila). Si alguien de los dos sale derrotado, se descolgará con los de arriba y lo tendrá más complicado», añadió.

En todo este tiempo en el Mikel Prieto ha estado fuera del club, la entidad morada ha seguido creciendo y con la llegada del nuevo director deportivo, Puskas, y los conocimientos de Julio César se nota un aire más profesional en el Palencia Cristo. «Parece que se palpa otro ambiente en el Palencia Cristo, tanto fuera como dentro. Evidentemente solo puedo hablar de la parcela deportiva. Se huele otra cosa, pero tampoco sé mucho más. Parece que se quiere dar un salto hacia arriba. Se quieren empezar hacer las cosas mejor para ser un club competitivo. Esto es fútbol y luego ya se verá», concluyó Mikel Prieto.