Miércoles de viajes y partidos Dani Calleja y Rubén, durante un anterior partido en La Albuera. / Antonio de Torre La Gimnástica Segoviana juega en Bembibre y el CD La Granja recibe al Atlético Astorga en una nueva jornada de Liga del grupo VIII de la Tercera División FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 8 octubre 2019, 21:34

Miércoles de fútbol. No hay partidos de Champions; no juegan ni el Barcelona, ni el Real Madrid; tampoco el Atlético de Madrid ni el Valencia. Tampoco hay partidos de la Liga Santander (la Primera División), que para por los compromisos de la selección española. El protagonismo futbolístico será para los equipos del grupo VIII de la Tercera División con la disputa de una nueva jornada de Liga. Y no todos, que por ser un grupo de 21 equipos, el que descansa en esta ocasión es el Zamora, líder con 22 puntos. Jornada de viajes, de desplazamientos, de horarios a los que no se está muy acostumbrado en esta categoría en un día así. Habrá que pedir permiso en el trabajo. Y es que una jornada así no es del agrado de todos, ni para los equipos que tienen que desplazarse ni para los aficionados. Las taquillas no son las mismas que en un fin de semana.

La Segoviana viaja al campo del Atlético Bembibre para jugar a las 19:30 horas en el campo de La Devesa. Y lo hace inmerso en una dinámica positiva. Ha ganado de forma consecutiva los cinco últimos partidos de Liga (el último frente al Palencia Cristo Atlético por 2-1). El Atlético Bembibre se encuentra en la zona baja de la clasificación, en zona de descenso, con cuatro puntos en su casillero. Solo ha ganado un partido (y fue en su campo frente a la Arandina por 2-1) y empató en el campo del Atlético Tordesillas. Ha perdido cinco partidos hasta el momento, dos de ellos en su campo (0-2 frente a La Bañeza y por 0-1 ante el Salamanca B). Viene de perder en su visita a Almazán por el resultado de 2-1. Aunque los números no estén del lado del Atlético Bembibre, la Segoviana no quiere caer en el pecado de la relajación. Sabe que es un campo difícil.

La Granja

Salvo que la situación haya dado un giro en las últimas horas, todo apunta a que el CD La Granja volverá a estar prácticamente con lo justo para recibir (20:00 horas en el campo de El Hospital) frente al Atlético Astorga. Y es que mientras el club sigue a la espera de solucionar los trámites burocráticos que permitan de una vez por todas debutar a cuatro de sus jugadores, no parece probable que el técnico pueda contar para la ocasión con Cuadri y Peli.

El conjunto que entrena Carlos Fonseca viene de perder en el campo del Becerril. Apenas hay tiempo para el lamento, para repasar las jugadas polémicas (que las hubo) ni el bajón que supuso esa derrota frente a uno de los equipos que marcha por la zona baja (fue la primera victoria del conjunto palentino). Toca levantarse, afrontar el partido de hoy y después... a pensar en el domingo frente al Real Ávila. Otra prueba más.

Pero lo primero es lo primero. El Atlético Astorga marcha en la novena posición con 12 puntos. Viene de perder en su campo frente al CD Virgen del Camino (2-3). Tres son las derrotas que lleva en siete encuentros disputados. «Seguro que vendrán con ganas de ganar; para mí es un rival fuerte, un equipo de los que suele estar en la parte de arriba... Espero un partido similar al del Burgos Promesas, así de complicado, ojalá podamos conseguir un resultado positivo».», apuntó el técnico Carlos Fonseca.