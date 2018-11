El CIA ya es mayor de edad

El Club Internacional de la Amistad sumó más que tres puntos ante el Aravaca, un rival directo en la zona media de la clasificación. Los de Manu Gañán consiguieron tranquilidad y demostraron que han madurado lo suficiente como para no enredarse en medio de las pérdidas de tiempo, las caídas a deshora y las protestas de un rival que mostró un comportamiento impropio de un equipo de juveniles.

2 CIA Javi, Alvi, Manu, Selles, Marco; Gatu,, Pablo, Cuéllar, Edu (Rubén, min.78); Campos (Coly, min.56) y Blanco (Prieto, min. 67). 0 Aravaca Dani, Thiago, Aranoa, Elo, Acuña (Bodes, min.71); Álvaro (Fer, min.55), Moreno, Jano, Ruizma (Diego, min. 65); Edu (Gorro, min. 55) y Camilo. Goles. 1-0, (min.15), Campos. 2-0, (min. 70), Prieto. Árbitro. David García de la Loma. Mostró amarilla a Cuéllar, Pablo, Alvi, Manu, Campos y Edu por el Club Internacional de la Amistad. Amonestó a Camilo, Thiago y Diego por el Aravaca Incidencias. Partido correspondiente a la décimo segunda jornada del Grupo V de la División de Honor juvenil, disputada en La Balasterta ante unas cien personas.

El Club Internacional de la Amistad salió a mandar, a controlar el balón para poder llevar peligro al área del Aravaca. Los de Manu Gañán utilizaban muy bien las bandas para abrir el campo y poner centros que creaban verdaderos problemas a la defensa visitante. Aún no se habían cumplido los 5 minutos de juego cuando Blanco pudo adelantar a los palentinos. El delantero amarillo bajó magistralmente el balón en un saque de córner, giró sobre sí mismo y soltó un disparo seco al primer palo que repelió Dani, muy bien colocado. El Aravaca no encontraba su sitio sobre el césped, ahogado por los jugadores amarillos, que eran conscientes de todo lo que se jugaban en este partido. El CIA dominaba el balón y el ritmo. Solo era cuestión de tiempo que llegara el gol. Y el tanto llegó en el minuto 15 tras una preciosa jugada de tiralíneas. Edu vio el desmarque deCampos a la espalda de los centrales y puso un centro medido para que el delantero controlara y superara al guardameta con un toque tan sutil como efectivo.

El CIA sumaba brillo individual a su habitual solidez con el balón para adelantarse en el marcador. Y no se conformaron con el 1-0. Los de Manu Gañán siguieron apretando arriba para tratar de conseguir el segundo, mientras que Javi vivía en la más absoluta tranquilidad. Blanco volvió a tenerla tras un extraordinario centro de Cuéllar, pero Aranoa le arrebañó el balón una centésima de segundo antes de que el delantero pudiera rematar. Con la mínima ventaja de los palentinos se llegaba al descanso después de que los chicos del CIA dominaran todas las parcelas del juego. Fueron mejores con el balón y supieron frenar rápidamente los intentos de contra del Aravaca, que no inquietó a Javi. Conscientes de que necesitaban hacer mucho más para llevarse algo positivo de La Balastera, los jugadores del Aravaca adelantaron líneas en la segunda mitad y trataron de presionar más arriba para robar y salir rápido.

Cambios

El CIA iba a tener más espacios, pero sus centrocampistas tendrían que estar más atentos a las pérdidas. Así que ambos entrenadores decidieron hacer cambios para dar aire a sus medulares. Coly salió para sustituir a Campos, que ya acusaba su derroche físico en la banda. El partido se había transformada y ninguno de los dos equipos era capaz de llegar con claridad al área rival. El partido se jugaba en veinte metros mientras que los jugadores del Aravaca trataban de meterse en el partido con continuas protestas al colegiado. El fútbol pasó a un segundo plano. Y ahí llegó el susto para el CIA. Thiago remató al palo un saque de córner para avisar de que los amarillos necesitaban olvidarse de las protestas de los visitantes para volver a centrarse en el juego.

Fue entonces cuando un recién salido Prieto protagonizó la jugada del partido junto a Coly. Ambos jugadores combinaron de primeras en la frontal del área y la última pared terminó con el disparo de Prieto al palo. Cuéllar recogió el rechace, pero su disparo se estrelló en Aranoa cuando el portero ya estaba batido. Esa jugada despertó al CIA, que iba a sentenciar el partido en un chispazo de calidad de Prieto y Edu. El delantero volvió a jugar de primeras a la espalda del lateral y Edu, con la calidad que le caracteriza, le devolvió el balón franco para que Prieto marcara el segundo. Era el punto y final al encuentro, ya que el Aravaca no encontró respuesta ante el fútbol y la madurez del Club Internacional de la Amistad.