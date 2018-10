Máxima eficacia en La Balastera

El Palencia Cristo Atlético le dio la bienvenida a la Cultural Leonesa B, recién ascendido, a la Tercera División, por si aún no lo sabía. Esto es la Tercera y el dominio estéril muchas veces no tiene su recompensa. Y si no que se lo digan a los propios morados, que devolvieron la medicina tomada hace una semana en casa del Sporting Uxama. Mucha posesión, que se transformaba en pocas ocasiones y, por lo tanto, en ningún gol. Pero ese control del juego no le sorprendió a Pablo Huerga, que ya avisaba en la previa de que los leoneses, equipo que conoce a la perfección, era un rival complicado. Su posición en la tabla era engañosa, hecho que se reflejó en los primeros instantes de un encuentro, en el que los morados tan solo tiraron dos veces a portería. El gol y un 'centrochut' de Zubi. Con eso el Palencia Cristo sumó tres puntos que le sirven para mantener su idilio con La Balastera (no pierden en encuentro de competición regular desde el 7 de enero) y auparse a la quinta plaza de la clasificación.

1 Palencia Cristo Adri, Burgos, Ángel, Kaka, Ramón, Viti, Zubi, Abajo (Chuchi, min. 61), Adrián Herrera (Pelayo, min. 82), Blanco (Ivi, min. 54) y Alvarito. 0 Cultural Leonesa B Samuel, Bonello, Diego, Héctor (Britez, min. 61), Julio Algar, Urbano, Diarra, Gonzalo, Altube (Wirner, min. 81), Toño (Álex Diez, min. 53) y Romagnoli. 1-0 Dani Burgos (min. 59)

Empezó el encuentro con la titularidad de Miguel Blanco. El palentino aprovechó la sanción de Adri para redebutar con su equipo en el once inicial. La clase del centrocampista no ha desaparecido y, aunque aún le falta algo de rodaje, dejó destellos de su calidad. Una buena noticia para Huerga, que tiene a su disposición a un jugador vital para lo que resta de campaña. Con Blanco en el campo y con Chuchi en el banquillo, el filial leonés saltó mejor al encuentro. Tenían el dominio de la pelota y maniataba todos intentos de sacar el balón jugado del Palencia Cristo. Esa presión alta en campo contrario y las imprecisiones de los morados ponían en evidencia la calidad que atesoran los jóvenes jugadores de la Cultural.

Letargo del Cristo

Esta situación no le gustaba a Pablo Huerga, quien era el encargado de espolear a sus jugadores en busca de una reacción que llegaría pasados los primeros veinte minutos. En ese tiempo, los visitantes tuvieron la opción de adelantarse con un gran disparo de Romagnoli, que sirvió para demostrar que Adri Muñoz es un portero de garantías y que, en un futuro, podrá (aún no lo ha hecho) borrar de la memoria de los aficionados las estiradas de Guille. Tampoco le gustaba cómo cazaba la perrita al segundo entrenador, Rubén Gala, que saltaba del banquillo para intentar despertar a sus pupilos.

Esas arengas desde la banda sirvieron para despertar tímidamente a los locales, que ya no cometían tantas imprecisiones en la salida del balón y se empezaban a acercar a los dominio del rival. De hecho, el primero en intentarlo fue Zubi con un 'centrochut', que fue a las manos de Samuel.

La conexión en la medular empezaba a funcionar y los nervios del principio ya no existían. El Palencia Cristo ya no sufría tanto, pero, aún así, el dominio también caía del lado leonés. Con todo por decidir y con la sensación de que había que cambiar muchas facetas del juego, los morados concluyeron la primera parte.

Otro Palencia Cristo

La arenga en el descanso de Pablo Huerga tuvo su efecto inmediato desde el primer minuto de la segunda mitad. Era otro Palencia Cristo. Los locales querían y necesitaban los tres puntos para seguir arriba y eso se notó, aunque las ocasiones brillaban por su ausencia. Tan solo Alvarito en un remate de cabeza que se fue por encima del larguero ponía en alerta a los leoneses, que ya no amedrentaban tanto. Hasta que llegó el gol local en una transición vertiginosa.

Ramón Marimón sacó el balón desde la defensa (los visitantes reclamaron una posible falta del central catalán ) para entregárselo a Ivi y este a Adri Herrera, que puso un preciso balón al segundo palo para que Dani Burgos, desde atrás, controlara y cruzara la pelota para delirio de los centenares de aficionados palentinos.

Mucho premio para los morados que, en su primera ocasión clara, desarbolaban al filial leonés. Ese tanto obligó a la Cultural a arriesgar más, eliminando a un hombre de atrás para meter frescura en el ataque. Su estéril dominio se transformaba inmediatamente en un juego directo que también servía para arrinconar, por momentos, al Palencia Cristo, que aprendió a sufrir en los últimos minutos ante un rival que buscaba el empate con su juego directo, la potencia física de Wirner y la velocidad de Diarra, de lo mejor de los leoneses ayer.

Ávila, próximo rival

Precisamente Wirner y Álex Diez tuvieron dos claras ocasiones para lograr la igualada, pero sus disparos se toparon con Adri Muñoz o se desviaron. Con el pitido final, los jugadores morados celebraron una victoria que les da cierta tranquilidad para preparar el trascendental duelo de la próxima semana contra el Real Ávila de Jonathan Prado, que siguió ayer en directo el juego de su próxima rival y exequipo.