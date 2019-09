Mateo destroza al Tordesillas Imagen del partido disputado la pasada temporada por vallisoletanos y leoneses Tercera División. Grupo VIII El centrocampista bañezano anotó dos goles de falta y cercenó de raiz la reacción de los locales MARIO CUERDA. ADG Tordesillas Miércoles, 11 septiembre 2019, 22:04

Dos golazos de falta de Mateo tumbaron a un Tordesillas demasiado inocente en la definición. Fue de más a menos el conjunto de Santi Sedano, muy superior en un primer tiempo en el que tuvo que responder al afortunado tanto inicial de Chema. En el segundo acto, Mateo se vistió de estrella. Clavó dos faltas lejanas ante la mirada impasible de Fernando, que erró en la colocación. El revulsivo Julio dio esperanzas al Torde en el añadido, pero La Bañeza no dejó escapar el botín.

No le bastó el buen inicio al Atlético Tordesillas, que salió a presionar a La Bañeza desde el pitido inicial. Los primeros diez minutos fueron un monólogo local. El bando visitante, encerrado en su campo, encadenó varias pérdidas ante un Tordesillas que trató de explotar la verticalidad de Campos y Rafa. Precisamente un centro de Rafa que no encontró rematador fue el germen de una gran jugada trenzada entre Campos, Aitor y Alberto, que descargó de espaldas para la llegada de Roberto Simón. Desde la frontal, en una posición cómoda y llegando en carrera, cruzó demasiado su disparo.

2 Atlético Tordesillas Fernando; Aitor, Escribano (Julio, min. 66), Abraham, Poveda; Inchausti (Villa, min. 80); Campos (Oli, min. 72) Héctor, Roberto Simón, Rafa; y Alberto. 3 La Bañeza Raúl; Marcos (Hugo, min. 82), Garrido, Pablo, San Pedro; Mateo; Samuel (David, min. 59), Loren, Chema, Nico (Hamelin, min. 75); y Varo. Goles: 0-1 Chema (min. 13). 1-1 Héctor (min. 41). 1-2 Mateo (min. 62). 1-3 Mateo (min. 85). 2-3 Julio (min. 93). Árbitro: Valle Vicente Franqueira (Zamora). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Héctor, Julio, Inchausti, Poveda, Aitor y Abraham y a los visitantes Varo, Mateo y Ricardo (suplente). Incidencias: Las Salinas. 250 espectadores.

Una falta lateral que Fernando consiguió repeler con un buen despeje de puños fue el primer acercamiento de un bloque morado que dio la sorpresa en el minuto 13. Chema se aprovechó de una dejada de Varo, consiguió avanzar hasta la frontal del área y armó un disparo que se envenenó tras pegar en Abraham. La extraña parábola cogió adelantado a Fernando, que no pudo reaccionar a tiempo.

El tanto no cambió el guion. Rafa, por el costado izquierdo, y Roberto Simón, intuitivo en las incorporaciones desde segunda línea, percutieron sobre la defensa de un cuadro leonés agazapado para salir al contragolpe. Antes de la media hora de juego, Roberto Simón, de nuevo irrumpiendo con fuerza desde atrás, y Alberto, con un testarazo demasiado alto por medir mal el momento del salto, volvieron a rondar el tanto. El todoterreno Roberto Simón también cumplió en el repliegue, forzando el fallo de Chema en el disparo tras un vertiginoso contragolpe después de un córner.

En el tramo final del primer periodo, el capitán Héctor dio un paso al frente. Tras lamentar la decisión del colegiado de no aplicar la ley de la ventaja en un derribo sobre Alberto que acabó en un tiro libre sin consecuencias, consiguió derribar la resistencia visitante tras un buen pase atrás del incansable Rafa. Fue el premio a la insistencia.

Volvió a lucir su explosividad Rafa en el reinicio para asistir a Alberto, que estrelló su disparo en el cuerpo de Raúl en un inmejorable mano a mano. Fue esa acción la que cambió el transcurso del encuentro. Desde ahí se pasó a jugar a lo que el conjunto foráneo quiso. Varo avisó con un gol anulado tras un polémico fuera de juego del peligro de La Bañeza. El Torde bajó el nivel y Mateo, en una falta escorada a 30 metros, cogió desprevenido a Fernando para poner el 1-2.

La escuadra morada durmió el duelo y los locales no supieron reactivarlo. No parecía cercana la igualada y Mateo, ya en el minuto 85, volvió a dibujar otra parábola de fantasía desde el centro del campo. Julio dio emoción al tiempo añadido con un derechazo desde el balcón del área (2-3), pero La Bañeza tiró de experiencia para no dar ni la más mínima opción. El equipo morado parece haber dejado el maleficio lejos de La Llanera. La pasada temporada no consiguió ninguna victoria a domicilio. Esta campaña la cosa ha cambiado: lleva dos de dos.