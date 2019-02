Manu González: «Las federaciones protegen a los árbitros» Varios jugadores de la Segoviana ante el colegiado Álvaro Sanz Monge. / Antonio de Torre FÚTBOL El técnico de la Segoviana pide que los colegiados «asuman su grado de responsabilidad» tras no levantar la roja a Mika LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 14 febrero 2019, 19:23

Han pasado cuatro días y por más que se repita la jugada cuesta ver un intento de agresión en la acción que le costó a Mika la expulsión en el tramo final del encuentro ante el Júpiter Leonés. El técnico de la Gimnástica Segoviana, Manu González, analiza la consecuencia. «Es un error grave del colegiado; primero de interpretación, porque de un tropiezo considera una agresión. Por eso ya priva a mi jugador de hacer su trabajo durante 10 minutos, que lo estaba haciendo formidablemente bien. Encima tiene el castigo injusto de perderse el partido frente al Ávila».

No estará el cántabro en el clásico del domingo en el estadio Adolfo Suárez y el entrenador lamenta el trámite administrativo, esa burocracia que tanto cuesta corregir por más que la evidencia no refute la decisión del colegiado, voz autorizada pero no por ello incuestionable. «Hay mucha sobreprotección a los árbitros. Que no le hayan retirado la tarjeta a Mika es una muestra clara de que las federaciones protegen a los colegiados y los futbolistas están desprotegidos. Igual que los errores de los futbolistas se pagan, los de los colegios deberían tener otra visión. No pasa nada, todos nos equivocamos. Y desde la Gimnástica Segoviana nunca se ha señalado al árbitro ni se le ha puesto entre la espada y la pared. Yo también fallo y reconozco mis errores. Todos tenemos nuestro grado de responsabilidad y tenemos que asumirla».

Distinta es la valoración de la expulsión de Javi Marcos por doble amarilla «Es un error personal que le privó justamente de jugar los últimos minutos, el partido del Ávila y luego está la determinación que tome yo una vez que esté disponible. Si hay otros jugadores que entienden mejor o cometen menos errores, a lo mejor le toca estar en el banquillo». Le puede salir más caro de los previsto al central, «que por otro lado es un jugador joven que tiene que seguir aprendiendo y espero que tome nota de este tipo de errores», matizó su entrenador.

La Segoviana, entre lesionados y sancionados, afronta un tramo donde pondrá a prueba su fondo de armario. «Entre la ayuda que nos echa Ricar con el juvenil y que los sancionados sí pueden entrenar, estamos teniendo una semana relativamente tranquila en cuanto al trabajo en los entrenamientos», apunta González, convencido de que su plantilla no tendrá problemas a la hora de acreditar profundidad. «Cuantas más bajas tienes, más se nota porque estás obligado a tirar de todos. En equipos donde quizás las rotaciones son menores y no se hacen cambios, sí que se puede notar más. En nuestro caso, como tenemos muchas caras nuevas cada domingo [incide en que todavía no ha repetido ningún once] no es tanto el examen porque ya se ha visto que todos los jugadores que entran compiten y rinden a buen nivel».

En una semana de expectación, con la rivalidad regional del Clásico de Castilla sobre la mesa, González asegura una respuesta a la altura por parte de sus pupilos: «Están junto a su afición, recuperan a casi todos sus hombres fuertes... Tienen todos los ingredientes para hacer un buen partido, el problema es el rival. Una Gimnástica Segoviana en Ávila siempre es peligrosa, a pesar de que venga con bajas. Llevaremos un 11 competitivo, seguro, aunque tengamos que llevar un par de juveniles en convocatoria. Y me atrevería a decir a que seguramente uno de ellos pueda hasta debutar en un clásico».