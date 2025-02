El Liverpool da otro golpe de realidad al City

Daniel Panero Domingo, 23 de febrero 2025, 19:43 Comenta Compartir

El Manchester City completó este domingo su semana 'horribilis'. El conjunto que dirige Pep Guardiola, tras ser apeado de la Champions ante el Real Madrid, cayó en casa ante el Liverpool por 0-2 y dejó en bandeja la Premier League al que hasta hace poco era su rival por el título. Los tantos de Salah y Szoboszlai agravan la crisis de los 'skyblue', incluso con los puestos de acceso a la próxima Liga de Campeones en peligro.

«¿Fin de ciclo?, un poco sí. Las cosas no son eternas, nada dura para siempre», dijo Guardiola tras ser eliminado en Champions contra el Real Madrid. Esa es la sensación que recorre Mánchester desde que empezó la temporada y esa es la sensación que se palpó este domingo en el Etihad contra el Liverpool. Y es que no había ni rastro de aquel duelo a cara de perro por la Premier. No estaba Klopp y tampoco ese City que apabullaba a los rivales. No estaba ni siquiera Haaland, fuera de la convocatoria por problemas físicos, y eso afectó a un once en el que Pep apostó de nuevo por acumular jugones para tener la posesión.

Manchester City Ederson; Lewis, Khusanov, Ake (Ruben Dias, min. 78), Gvardiol; Nico (Kovacic, min. 78), De Bruyne (McAtee, min. 66), Savinho, Foden, Doku; Marmoush (Gündogan, min. 78). 0 - 2 Liverpool Alisson; Arnold (Quansah, min. 92), Van Dijk, Konaté, Robertson (Tsimikas, min. 74); Jones (Endo, min. 74), Gravenberch, Macallister, Szoboszlai, Salah (Elliot, min. 92); Luis Díaz (Gakpo, min. 79). Goles 0-1: min. 14. Salah. 0-2: min. 37. Szoboszlai.

Incidencias Partido disputado en el Etihad Stadium ante 55.097 espectadores.

Ese era el plan, pero enfrente estaba un equipo con las ideas claras. El City no ha sabido reciclarse, pero sí un Liverpool que año tras año modifica piezas. Arne Slot ha construido un conjunto versátil, que sabe jugar los diferentes partidos que hay en un mismo encuentro y que solo tuvo que esperar su ocasión para silenciar a un Etihad que sigue sin creerse la fragilidad de su equipo. Empezaron con ritmo los de Guardiola, pero un saque de esquina y una jugada ensayada de escuadra y cartabón fueron suficiente para derribar todo el castillo de naipes. Salah, quién si no, abrió la lata con un disparo que desvió un zaguero.

Impotencia 'skyblue'

Fue el punto de inflexión para una primera mitad de clara impotencia 'skyblue'. Donde hace poco tiempo había una velocidad en la circulación endiablada, ahora hay lentitud y falta de ideas. Lo sabía un Liverpool que cedió metros, redujo espacios y esperó a que los de Pep se desesperaran. La ocasión para los de Slot cayó por su propio peso en un balón largo que corrió Salah y que finalizó Szoboszlai para cerrar el telón a 45 minutos que fueron un golpe de realidad para los locales. Dos remates entre palos del Liverpool, 36% de posesión y dos goles, así de duro golpean este año al Manchester City.

Tras la reanudación, la mesa estaba puesta para el Liverpool. El City debía ir a por el partido por historia reciente, presupuesto, plantilla y convicción en su propio modelo de juego. Todo ello suponía riesgos y dejaba espacios para que los 'reds' galoparan al contragolpe. Así llegaron las ocasiones de Salah y Luis Díaz que desbarató Ederson y un tanto anulado a Curtis Jones que pudo suponer la puntilla. El VAR decretó fuera de juego y redujo el varapalo para un Manchester City que sigue con su particular descenso a los infiernos. Tras caer en Champions perdiendo los dos partidos contra el equipo de Ancelotti, recibió también un golpe de realidad en la Premier del que hasta hace muy poco era su rival por el título.