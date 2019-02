Goleada del Numancia para la confianza y la ilusión Los jugadores sorianos celebran uno de los tres goles. / J. García Los sorianos derrotan 3-0 al Lugo en un solvente partido de los sorianos JOSÉ C. SAN JOSÉ Soria Sábado, 2 febrero 2019, 19:27

Otra tarde de nieve en Los Pajaritos y otra victoria del Numancia para seguir sumando en la segunda vuelta del campeonato. Ante un Lugo demasiado intermitente, el cuadro soriano fue efectivo,con el tanto del debutante David Rodríguez en la primera mitad y el de Nacho en la segunda mitad, sumado al de Guillermo, sobre la bocina, en una sobria y solvente actuación de los locales en casa.

3 Numancia Numancia: Juan Carlos; Unai Medina, Atienza, Derik, Ganea; Escassi, Diamanka (Gus Ledes, m. 65), Fran Villalba; Yeboah (Nacho, m. 60), David Rodríguez (Guillermo, m. 80) y Oyarzun. 0 Lugo Juan Calros; Campabadal, Vieira, Josete, Juan Muñiz (Gerard Valentín, m. 46); Seoane, Pita, Sergio Gil (Escriche, m. 62); Iriome, Toni Martínez (Manu Barreiro, m. 68) y Lazo Goles: 1-0, m. 12: David Rodíguez; 2-0, m. 60. Nacho; 3-0, m. +90: Guillermo. Árbitro: Domínguez Cervantes (Comité Andaluz). Amonestó a Oyarzun (Numancia) y a Sergio Gil, Vieira, Josete y Gerard Valentín(Lugo). Expulsó a Escassi con roja directa en el minuto 90. Incidencias: 2.689 espectadores en Los Pajaritos, con una veintena de aficionados gallegos. Durante la primera parte una intensa nevada tiñó de blanco el terreno de juego, con el área del fondo sur helada en la segunda parte.

El Numancia quiso tener el balón desde el arranque, moviendo la pelota buscando el hueco que no dejaba el Lugo en su retaguardia. Pronto empezó a haber intercambio de golpes, siempre con lanzamientos lejanos que iban altos, de Escassi y Ganea por los locales y de Lazo por los gallegos. Tras los avisos llegó el gol soriano. Un gran pase de Villalba por encima de la defensa no lo desaprovechó David Rodríguez, que al primer toque superó por arriba a Juan Carlos en su salida. Doce minutos tardó en estrenarse el talaverano con la camiseta del Numancia en su debut. Con la ventaja los de López Garai mantuvieron la calma. Juan Muñiz quiso empatar con un fuerte lanzamiento que se marchó por encima del larguero. El Numancia intentaba ampliar la renta y Yeboah tuvo su ocasión entrando desde la derecha, pero Juan Carlos repelió el remate del ghanés. También probó fortuna Oyarzun, con un zurdazo demasiado cruzado. El Lugo no conseguía llegar con claridad, aunque un pase de la muerte de Lazo obligó a Juan Carlos a despejar a ras de césped y Sergio Gil disparó alto desde la frontal. Antes del descanso, Diamanka cabeceó fuera en un córner, con ya una intensa nevada que cubrió el césped rápidamente.

Con la salida del sol parte del terreno de juego recuperó su color verde, salvo el área del fondo sur, en zona de sombra, aún blanca, helada y resbaladiza, en la que el Lugo defendía en el segundo periodo. La zaga gallega se veía con problemas para sacar el balón con claridad y el Numancia intentaba aprovechar esa tesitura. Pero era el Lugo el que ahora mandaba en el centro del campo, con tímidas llegadas al marco local. En un intento de salida de balón del cuadro gallego, Nacho, que acababa de entrar al campo, robó el esférico en la banda derecha y como un rayo se plantó en el área, donde con frialdad batió a Juan Carlos en su salida. El Numancia se distanciaba en el marcador en el momento clave. EL duelo se enfrió, con el Lugo buscando reorganizarse, con cambios ofensivos, y un Numancia sabedor de que esa renta, sin despistes atrás, era más que suficiente, con la opción de sentenciar al contraataque con la velocidad de Nacho. O a balón parado con un cabezazo de Atienza, en un córner, que despejó la zaga cuando el balón iba a portería. Un despiste de la zaga rojilla, en un saque rápido de falta del Lugo, pudo suponer un disgusto, pero el disparo de Lazo desde la frontal lo detuvo sin problema Juan Carlos. Con el paso de los minutos los gallegos se iban desesperando y errando jugadas de ataque, mientras que los sorianos, sin excesivo control, aseguraban los tres puntos. En el 90 Escassi, con una dura entrada, vio la roja, dejando a los suyos con un hombre menos en los tres minutos de prolongación, en los que aún llegó el tercero gol soriano. Guillermo cabeceaba en plancha tras un gran centro de Oyarzun desde la izquierda.