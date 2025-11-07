El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manuel Jesús Orellana es el árbitro sevillano que arbitrará el Málaga-Córdoba. FEF/CTA
Segunda

Un árbitro andaluz pitará el derbi entre Málaga y Córdoba

El sevillano Manuel Jesús Orellana Cid se convertirá en el primer colegiado en dirigir a dos equipos de su misma comunidad.

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

El fútbol español vivirá este sábado un hecho histórico. El derbi andaluz entre Málaga y el Córdoba, que se disputará en La Rosaleda dentro de decimotercera jornada de Segunda, quedará para la historia por un detalle que trasciende el resultado: será el primer encuentro en el que un árbitro andaluz dirija a dos equipos de la misma comunidad.

El encargado de hacerlo será el sevillano Manuel Jesús Orellana Cid, de 33 años, quien afronta su tercera campaña en la categoría de plata. Con este nombramiento del Comité Técnico de Arbitros (CTA), el colegiado rompe oficialmente con el tradicional criterio de territorialidad en el arbitraje profesional, una norma que durante décadas impedía que árbitros de una región pudieran dirigir partidos con clubes de su misma procedencia.

La Federación Española de Fútbol (FEF) y los clubes de LaLiga acordaron en marzo eliminar esa restricción. Desde entonces, las designaciones se basan en méritos deportivos y no en criterios geográficos. «Se ha convenido en la necesidad de suprimir la territorialidad para que prevalezca la capacidad de los colegiados», señaló la Federación en su comunicado.

Esta decisión, impulsada por el presidente Rafael Louzán, supone un paso importante hacia una mayor profesionalización del arbitraje. Aunque ya se habían producido excepciones en competiciones como la Copa del Rey -con el jiennense José Luis Guzmán Mansilla en el pasado duelo entre el Palma del Río y el  Betis-, esta será la primera vez que ocurra en Segunda.

Orellana no estará solo en este estreno simbólico, ya que en la sala VAR le acompañará otro sevillano, Luis Mario Milla Alvendiz, completando así una dupla de jueces de la misma provincia para un enfrentamiento enteramente andaluz.

Un precedente por covid

La nueva política de la FEF, que además adelanta la publicación de las designaciones arbitrales al día previo de los encuentros, apunta a una mayor transparencia y objetividad en el proceso.

El precedente más cercano a una situación similar ocurrió durante la temporada 2020–21, cuando la pandemia obligó al CTA a improvisar y el catalán Rubén Ávalos Barrera dirigió el Girona–Tenerife tras el positivo por covid del árbitro designado.

Ahora, sin condicionantes externos, la historia se escribe por convicción. El Málaga–Córdoba será recordado no solo como un apasionante derbi, sino como el partido que puso fin a la territorialidad en Segunda.

