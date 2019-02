Apa: «Me queda mucho camino por recorrer»

«Mi padre siempre ha sido mi mayor referente», asegura el lateral derecho

No tiene la lupa centrada en los grandes astros del fútbol internacional. Su ídolo no lleva grandes tatuajes, ni ocupa un segundo en los espacios deportivos de los medios de comunicación nacionales. A su referente le ve todos los días, come con él y es una de las personas que ve antes de ir a descansar. El espejo en el que se mira Javier Aparicio 'Apa' es su padre, exfutbolista del extinto Club de Fútbol Palencia y referente del deporte rey en la provincia. Avelino fue quien le sembró la semilla del fútbol a su hijo, que empieza a germinar en el Real Valladolid.

«Siempre he tenido el fútbol presente en casa y mi padre me ha apoyado y me ha enseñado muchísimo de este deporte. Mi padre es mi mayor referente. En él siempre me fijo y siempre me fijaré», destacó ilusionado Apa, quien espera «adelantar» en la carrera futbolística a su padre, un clásico del fútbol regional, que, tras militar en el Palencia, llegó a fichar por el Numancia, pero un contrato en la Fasa Renault le obligó a rechazar la oferta del conjunto soriano.