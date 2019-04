Jornada 31 Zidane asegura que no ha decidido quiénes le sobran Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Emilio Naranjo (Efe) El técnico del Real Madrid dice no estar «preocupado» pese a la derrota en Mestalla y vuelve a cerrar filas con su plantilla ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 5 abril 2019, 13:53

Zinedine Zidane alcanzará este sábado ante el Eibar el centenar de partidos de Liga dirigiendo al Real Madrid, en los que ha firmado un porcentaje de victorias del 70%. Ingresará así en un club que hasta ahora sólo tenía seis integrantes -Miguel Muñoz, Vicente del Bosque, Leo Beenhakker, Luis Molowny, José Mourinho y Miljan Miljanic-. Un aniversario agriado por la derrota que sufrió su equipo ante el Valencia, la primera tras el retorno del marsellés. Levantar el alicaído ánimo de sus pupilos es el objetivo del galo frente al conjunto armero, que en la primera vuelta le dio un repaso a los blancos en Ipurua (3-0).

«Vamos a jugar contra un equipo que viene de una temporada muy buena y que va a venir a intentar puntuar. Lo que queremos hacer es seguir con lo que estamos haciendo. Vi muchas cosas después del partido de Valencia para decir que jugamos horrible. Es mentira. Lo que tenemos que hacer es mejorar cosas para mañana pero pensar que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo todo mal», dijo Zidane, que aseguró que no ha decidido aún quiénes tendrán que salir en verano del Real Madrid para abrir paso a la regeneración de una escuadra que está firmando una campaña horripilante y no se mostró inquieto por el varapalo sufrido en Mestalla. «Yo no estoy preocupado. Es lo que hay. Nos faltan ocho partidos y lo tenemos que acabar bien. Los jugadores piensan lo mismo», dijo cuando se le preguntó qué es lo que más quebraderos de cabeza le da respecto a lo que ha visto desde que volvió.

Volvió a cerrar filas Zidane con su plantilla en una rueda de prensa más tensa que las anteriores. «No te puedo decir en dos minutos lo que ha pasado. Son cosas que hay que aceptar. Vosotros sabéis también lo que ha ganado toda esta gente. ¿Me puedes sacar y decir lo que han ganado últimamente, desde hace seis, siete u ocho años?», atajó el marsellés, que admitió que se trata de un año «difícil y complicado» pero defendió que les faltan ocho partidos y que lo van a intentar «hacer bien». «La necesidad de este club es volver a ganar, a hacer cosas grandes», subrayó el preparador del Real Madrid, que insistió en que aceptan las dificultades y las críticas, así como la menor afluencia al Santiago Bernabéu, pero enfatizó que no se debe perder de vista el pasado más reciente. «No me enfado, hablo con convicción», abundó el francés, que reconoció que la derrota les «duele» pero adujo la necesidad de pasar página. «No le vamos a dar más vuelta al partido del miércoles. Ya pasó».

Orgullo

Zidane negó que sus pupilos estén desmotivados pese a la ausencia de objetivos en el tramo final de campaña. «Tienen orgullo y quieren acabar la temporada bien. El día de Valencia igual», sostuvo el francés, que indicó que la derrota ante el Valencia demostró que el rival fue mejor pero mantuvo que ellos también hicieron «cosas buenas». «Me ha gustado el partido de Mestalla, no perder, pero sí lo que hicimos a nivel de juego, de entrega. Nos ha faltado gol durante 90 minutos, pero me ha gustado el equipo», reivindió el técnico, que insistió en que vio a su equipo «metido».

«Me ha gustado el partido de Mestalla, no perder, pero sí lo que hicimos a nivel de juego»

¿Ya tiene decidido quiénes quiere que se queden y quiénes desea que se vayan a final de curso?, le preguntaron. «No lo tengo decidido. Nos queda un mes y medio de competición», replicó Zidane, que acudió en defensa de varios de sus futbolistas. «A Keylor le quiero mucho, como jugador, como persona», dijo sobre el guardameta, que el miércoles ratificó su deseo de pelear por un puesto pero asumió que tendrá que cambiar de aires si su entrenador se lo dice. No aseguró en cualquier caso la permanencia del tico. «Veremos a final de temporada lo que va a pasar», se limitó a señalar, recordando que el arquero tiene contrato.

Tampoco fue claro sobre la continuidad de Marcelo, pese a que volvió a manifestar su gusto por el brasileño. «Es un jugador importante y quiero recuperar al mejor Marcelo para acabar bien la temporada», aunque cuando se le cuestionó sobre si le considera fijo fue tibio: «Veremos».

«Modric se merece su Balón de Oro. Lo ha ganado con entrega, juego y calidad»

Mucho más tajante fue a la hora de responder a las críticas de Radomir Antic respecto a la concesión del último Balón de Oro a Modric. «La gente puede decir lo que quiera. Lo siento mucho por la gente que dice eso. Se merece su Balón de Oro, lo ha ganado con entrega, juego, calidad, todo lo que sabemos de Luka», recalcó después de que el serbio sostuviese que el galardón no tenía sentido ya que el croata «ni da asistencias ni mete goles».

«Hazard es un jugador que siempre he apreciado»

Salió por último a colación el nombre de Eden Hazard, uno de los que con mayor fuerza suenan para reforzar a los blancos y por el que Zidane mostró nuevamente su preferencia. «Ya sabemos que es un jugador que siempre he apreciado», dijo sobre el futbolista del Chelsea, al que considera «fantástico».